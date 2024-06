per Mail teilen

Nach SWR-Informationen ist ein Mann in Esslingen festgenommen worden, der der Terrorgruppe IS angehören soll. Mit dem EM-Spiel in Stuttgart soll es keinen Zusammenhang geben.

Der Generalbundesanwalt hat am Mittwoch nach SWR-Informationen in Esslingen einen Mann unter Terrorverdacht festgenommen. Der Mann ist demnach Mitte 20, stammt aus dem Irak und soll seit 2016 dem sogenannten "Islamischen Staat" (IS) angehören. Er kam 2022 aus dem Irak nach Deutschland.

Die Ermittler werfen ihm vor, dass er grundsätzlich bereit gewesen sein soll, für die Terrorgruppe IS einen Anschlag zu begehen. Wie es aus Ermittlungskreisen heißt, soll der Mann aber weder eine konkrete Anschlagsplanung noch ein bestimmtes Ziel gehabt haben. Auch mit dem EM-Spiel am Abend in Stuttgart habe die Festnahme nichts zu tun.

Eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft bestätigte dem SWR die Festnahme. Der Mann wurde am Nachmittag dem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof in Karlsruhe vorgeführt, der über die Untersuchungshaft entscheidet.