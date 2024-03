Wochenrückblick: Das große Krabbeln, KI und Kult-Filmgegenstände

Kleine Tierchen halten die Menschen auf Trab, KI spart dem Bäcker Zeit und kultige Filmgegenstände waren die Gesprächsthemen numero uno diese Woche.

Hallo in die Runde, ich bin Juliane Pyper und Reporterin im SWR Studio Heilbronn. Das Wochenende steht vor der Tür und wir blicken gemeinsam auf die Woche zurück: Was hat uns in Heilbronn-Franken bewegt? Bewegt haben sich vor allem die Bettwanzen, die in der Region ganz schön auf dem Vormarsch sind! Zudem ist das "Batman-Batmobil" in der Region aufgetaucht und die originale David-Hasselhoff-Badehose soll bald folgen...

Die Themen der Woche im Überblick:

Bettwanzen können bis zu 8,5 Millimeter groß werden. HB-246515588

Bettwanzen-Alarm auch in Heilbronn-Franken? Anscheinend haben die Insekten nun die Schönheit hier in der Region entdeckt und scheinen sich breitzumachen. Experten sprechen von so vielen Fällen "wie noch nie":

Erinnert ihr euch noch an die Bettwanzen-Plage vergangenen Herbst in Frankreich? Überall waren damals auf Social Media Videos von den kleinen Tierchen zu sehen, die dort wie Gott in Frankreich lebten (vermutlich tun sie das immer noch). Vor allem in Paris ging es ab: nicht nur Hotelzimmer und Privatwohnungen waren kontaminiert, sondern auch die Metro und Kinos! Vielerorts blieb den Menschen nichts anderes übrig, als ihre Matratzen aus dem Fenster zu werfen und in der Bahn stehen zu bleiben:

Alles begann mit einer Bettwanzen-Meldung in einem Kino. Mittlerweile suchen und finden Französinnen und Franzosen die Tiere überall.

Bettwanzen waren in Frankreich eigentlich seit den 1950er Jahren kein Thema mehr. Seit 30 Jahren breiten sie sich aber vor allem in Industrieländern wieder aus. Das soll laut Umweltbundesamt an drei Faktoren liegen: Tourismus, Handel und an der gewachsenen Widerstandsfähigkeit der Tiere gegen chemische Insektizide.

Ich freu mich ja über Gesellschaft in meinem Bett... aber BETTWANZEN, non merci 🙅‍♀️

Auch London hat mit einer Plage zu kämpfen - hier kommen Spürhunde zum Einsatz, die die kleinen Insekten mit ihrer Nase aufspüren können:

Spürhunde gegen Bettwanzen: In London erschnüffelt Springer Spaniel Kobie die Schädlinge.

Meine Kollegin Ivonne Schowtka hat einen Kammerjäger aus Heilbronn bei der Arbeit begleitet. Er hat derzeit bis zu vier Einsätze pro Woche aufgrund von Bettwanzenbefall, meistens in Privathaushalten. Insgesamt machen Bettwanzen 40 Prozent seiner Arbeit aus. Wie geht er bei einem Bettwanzenbefall vor?

Der Kammerjäger hat selbst übrigens - wie er sagt: "Gott sei Dank!" - noch nie Bettwanzen von der Arbeit mit nach Hause gebracht. Einmal hat er Bettwanzen an sich vermutet und sich deshalb schon vor der Haustür ausgezogen.

In der Bäckerei Förch unterstützt Künstliche Intelligenz bei der Planung. SWR

Künstliche Intelligenz (KI) ruft bei einigen Leuten Weltuntergangsfantasien hervor, jedoch muss man zugeben, dass sie in einigen Bereichen eine wirkliche Unterstützung sein kann. Die Bäckerei Förch aus Erlenbach (Kreis Heilbronn) kann sich nun vollkommen aufs Backen konzentrieren, denn die "lästigen" Nebenarbeiten übernimmt eine KI. Sie errechnet, wie viele Brötchen die Bäckerei verkaufen könnte. Bäckermeister Felix Gosch sagt, dass die KI eine Zeitersparnis von 90 Prozent einbringt! Die KI bezieht zum Beispiel Faktoren wie die bisherigen Verkaufszahlen, Feiertage oder Werbeaktionen mit ein. Die Technologie dahinter stammt von "Bäcker AI", einem Start-up aus Großrinderfeld (Main-Tauber-Kreis).

Jetzt würde ich von euch gerne wissen:

Vergangene Woche hat euch mein Kollege Luca Bauer gefragt, ob ihr die Kita-Gebühren in Heilbronn überzogen findet, die stolze 493 Euro pro Monat betragen und damit die höchsten in ganz Deutschland sind. Die Mehrheit von rund 46 Prozent findet: Das sind absolute Wucherpreise! Rund 35 Prozent finden, dass sich das mit der kostenlosen Betreuung ab drei Jahren wieder ausgleicht. Rund 19 Prozent der Leserinnen und Leser sind der Meinung, dass ein Kind unter drei Jahren nicht in die Kita gehen sollte. Aha! Wie immer ist das Ergebnis nicht repräsentativ und zeigt nur ein Stimmungsbild.

Zurück zum Thema: Ob auch KI in Batmans "Batmobil" verbaut ist?

Beim Hauptzollamt Heilbronn hat ein "Batmobil" für Aufsehen gesorgt. Die original Requisite aus dem Jahre 1992 soll in einem Museum in Rosenheim (Bayern) ausgestellt werden. Hauptzollamt Heilbronn

Wer kennt es nicht: "Star Wars"-Laserschwerter als Klo-Beleuchtung, der "Elderstab" von "Harry Potter" als Deko-Objekt oder die nachgekaufte Kult-Tasse aus der Kult-Lieblingssendung. Höchstwahrscheinlich ein großer "Batman"-Fan aus der Region ist einen Schritt weiter gegangen und hat sich ein originales "Batmobil" besorgt - und das auch noch zollfrei! Trotzdem musste es vergangene Woche erst einmal beim Zollamt Untermünkheim (Kreis Schwäbisch Hall) unter die Lupe genommen werden:

Das Fahrzeug ist sogar fahrtüchtig und macht nicht nur einen "Batman"-Fan glücklich, denn bald können alle Fans den Wagen in Rosenheim (Bayern) in einer Ausstellung über Heldinnen und Helden bestaunen!

Batman in der Region?! 😉🖤

Aber das war es noch nicht mit kultigen Filmgegenständen in dieser Woche: Im BikiniARTmuseum in Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) ist bereits Pamela Andersons original Badeanzug aus "Baywatch" zu Hause - demnächst soll auch David Hasselhoffs Badehose aus der Serie folgen:

Ende März steht eine Auktion an, bei der über 1.000 Hollywood-Utensilien unter den Hammer kommen. Von Kostümskizzen bis hin zu begehrten Requisiten aus Filmen und Serien gibt es eine breite Auswahl - und Bad Rappenau träumt von David Hasselhoffs legendärer roten Badehose.

Das war diese Woche sonst noch los:

