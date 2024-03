per Mail teilen

Das BikiniARTmuseum in Bad Rappenau besitzt bereits Pamela Andersons Originalbadeanzug aus "Baywatch" - jetzt soll David Hasselhoffs Badehose aus der Serie folgen.

Der original "Baywatch"-Badeanzug von Pamela Anderson wartet bereits in der Schublade auf seinen großen Auftritt. Wenn es klappt, dann bekommt er noch Gesellschaft - und zwar in Form von David Hasselhoffs Badehose. Natürlich auch ein Original aus "Baywatch". Darauf hofft zumindest Severin Schuler vom BikiniARTmuseum in Bad Rappenau (Kreis Heilbronn).

27.000 Dollar für Pamela Andersons Badeanzug

Im vergangenen Jahr konnte das Museum den Badeanzug von Pamela Anderson für rund 27.500 Dollar ersteigern. Für Ende März steht jetzt eine weitere Auktion an: Über 1.000 Hollywood-Utensilien stehen dann zum Verkauf. Von Kostümskizzen über Drehbücher bis hin zu Requisiten aus Filmen und Serien. Und eben auch noch mehr aus "Baywatch" - darunter David Hasselhoffs rote Badehose aus der Serie.

Eine rote Badehose von David Hasselhoff gibt es zwar bereits im Museum - aber die stammt aus der Serie "Australian Idol" und nicht aus "Baywatch". Für eine Sonderausstellung über "Baywatch" soll jetzt beides zusammenkommen. Eventuell sogar noch mehr: Schuler hofft bei der Auktion, die vom 20. bis zum 24. März über mehrere Tage online laufen wird, zum Beispiel noch auf einen weiteren Badeanzug, in dem Fall von der Darstellerin Yasmine Beeth. Die spielte von Staffel fünf bis sieben in der Serie mit.

Sonderausstellung ab Juli geplant

Wie teuer das gute Stück wird, lässt sich noch schlecht abschätzen. Schuler tippt auf eine niedrige vierstellige Summe. Zu Ersteigern gibt es auch eine original Boje, unterschrieben von den Darstellerinnen und Darstellern. Die Sonderausstellung soll voraussichtlich am 1. Juli starten - passend zu Pamela Andersons Geburtstag.