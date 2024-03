Supermärkte und Discounter kämpfen gegen Fremdparker

Um Fremdparker von ihren Parkplätzen fernzuhalten, setzen immer mehr Supermärkte auf Videoüberwachung. Doch die kommt nicht bei allen Kunden gut an.

Kostenloses Parken während des Einkaufs - in der Region Heilbronn-Franken ist das bei fast allen Supermärkten üblich. Weil es aber vor allem in den Städten immer mehr Fremdparker gibt, setzen viele Discounter und Supermärkte jetzt auf Videoüberwachung. In einigen Fällen werden die Stellplätze für viel Geld an private Unternehmen vermietet, die sich um alles kümmern und auch die Einnahmen aus den Bußgeldern bekommen. Für Kundinnen und Kunden kann es dagegen teuer werden, wenn sie sich nicht an Regeln halten.

Kundinnen und Kunden reagieren teilweise verärgert

In Schwäbisch Hall hatte zuletzt ein Autofahrer auf Facebook solch eine Zahlungsaufforderung gepostet. Er sollte 30 Euro bezahlen, weil er außerhalb der Geschäftszeiten von 22:26 Uhr bis 22:39 Uhr auf einem Aldi-Parkplatz seinen Wagen abgestellt hatte. In seinem Post spricht der Mann von Abzocke. Einige Userinnen und User können den Ärger nachvollziehen und empfehlen deshalb: "Einfach ab jetzt einen anderen Discounter wählen." Andere schreiben dagegen: "Ich sehe da keine Abzocke. Eher unerlaubtes Parken auf Privatgrundstück."

Laut ADAC ist die Rechtslage aber klar. Wer sein Auto auf einem Kundenparkplatz abstellt, schließt einen Vertrag mit dem Eigentümer und akzeptiert die allgemeinen Geschäftsbedingungen samt Strafen bei einem Verstoß.

Kampf gegen Dauerparker

Auf SWR-Anfrage erklärte Aldi Süd, dass die allermeisten Kundinnen und Kunden verständnisvoll auf die Maßnahme reagieren. Ziel sei es, Fremdparken zu verhindern, damit Kunden immer einen Parkplatz finden. Im Raum Schwäbisch Hall hatte sich Aldi Süd deswegen dazu entschieden, in zwei Filialen (in Schwäbisch Hall und Michelfeld) ab Dezember 2023 eine kamerabasierte Parkraumüberwachung einzuführen.

Viel Kulanz bei Beschwerden und kreative Ausreden

In vielen Fällen stornieren die Mitarbeiter das "Knöllchen" kulant, wenn der Kunde seinen Einkauf in der Filiale durch Vorlage des Kassenbelegs nachweisen kann und die maximale Parkdauer nur geringfügig überschritten hat, heißt es von Aldi Süd.

Auch die Drogeriemarkt-Kette dm setzt in Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) auf digitale Parkraumüberwachung. Wie bei den beiden Aldi Filialen in Schwäbisch Hall übernimmt das Stuttgarter Start-up Nexobility mit dem Service "Better Park" die Kontrolle und die Abwicklung.

Mir wurde als Ausrede schon von einer Geburt auf dem Parkplatz berichtet oder einem gebrochenen Fuß beim Einsteigen ins Auto.

Allein rund um Heilbronn gebe es über 25 Parkplätze mit einer Videoüberwachung.