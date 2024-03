per Mail teilen

Ein Spezialflugzeug wird in den kommenden Tagen in nur rund 300 Meter Höhe über Wertheim und Creglingen kreisen. Der bodennahe Flug ist nicht nur für die Region wichtig.

Wer rund um Wertheim und Creglingen (beide Main-Tauber-Kreis) wohnt, könnte sich über ein tieffliegendes Flugzeug wundern. In nur 300 Meter Höhe wird das Spezialflugzeug in den nächsten Tagen im Rahmen der Erdwärme-Forschung unterwegs sein.

Das mit neuester Messtechnik ausgerüstete Spezialflugzeug soll in den kommenden Wochen geophysikalische Informationen über die Eigenschaften des Gesteins unter der Erde sammeln. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Karl-Josef Hildenbrand

Erkundungsflug des "Tieffliegers": Natürliche Wärme als Energiequelle

Durch den bodennahen Flug soll das mit neuester Messtechnik ausgerüstete Flugzeug Infos über den Untergrund sammeln. Anhand der geophysikalischen Informationen über die Eigenschaften des Gesteins unter der Erde werde dann ein Modell des Untergrundes erstellt. Ziel sei es, die natürliche Wärme der Erde in Zukunft verstärkt als Energiequelle zu nutzen.

Da die Flüge vor allem in Mittel- und Unterfranken stattfinden, wird das Flugzeug in den kommenden Wochen in Giebelstadt (Kreis Würzburg) stationiert sein.