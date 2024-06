In Lauffen am Neckar hat verunreinigtes Wasser aus der Kläranlage einen Spielplatz überflutet. Aufgrund des Hochwassers sei die Kanalisation völlig überlastet, so die Stadt.

Ein Gemisch aus Fäkalien, Öl, Medikamentenrückständen und sonstigem Dreck hat sich in Lauffen am Neckar (Kreis Heilbronn) seinen Weg gebahnt und die Innenstadt, Felder, aber auch einen Spielplatz geflutet. Wie das Lauffener Stadtbauamt bestätigt, stammt die Schlammschicht aus der Kanalisation. Die Kläranlage sei mit der extremen Hochwassersituation komplett überfordert, die Kanalisation überlastet. Gefährlicher Sand - Spielplatz nicht betretbar Den Angaben zufolge wurde der Spielplatz Kies vorsorglich gesperrt. Erst müsse der Sand ausgetauscht werden. Es sei einfach zu gefährlich, damit zu spielen, sagte ein Sprecher auf SWR-Anfrage. Der Spielplatz im benachbarten Lamparter Park lag hoch genug und kann weiter genutzt werden. Die Kläranlage in Lauffen (Archivbild) Pressestelle Stadtbauamt Lauffen Normaler Vorgang bei Hochwasser Schuld sei ein Mechanismus der Kläranlage, so das Stadtbauamt. Denn die mache bei Hochwasser ihre Schleusen auf. "Ein normaler Vorgang", wie es heißt. Doch befindet sich zu viel Wasser in der Kanalisation und sind die Schleusen geöffnet, gelangt eben ungeklärtes Wasser mit allen Keimen in Flüsse und Umgebung.