Bei einem Fußball-Freizeitturnier in Neckarsulm ist es am Sonntag zu einer Massenschlägerei gekommen. Ein Mensch wurde leicht verletzt. Das Turnier musste abgebrochen werden.

In Neckarsulm-Obereisesheim (Kreis Heilbronn) ist am Sonntag ein Fußball-Freizeitturnier eskaliert. Nach einer Massenschlägerei musste das Turnier abgebrochen werden. Grund dafür ist eine umstrittene Schiedsrichterentscheidung in einem Achtelfinale-Spiel gewesen. An dem Turnier nahmen nur Freizeitmannschaften teil, also keine eingetragenen Vereine.

Cumali Ardin, vom Veranstalter Türkspor Neckarsulm, sagte dem SWR, dass es zuerst Beleidigungen und Schubsereien gab. Nachdem auch Tritte folgten, seien die Zuschauer von den Tribünen gesprungen wie Fallobst und aufeinander losgegangen. Auch acht Ordner konnten die Streithähne nicht trennen. Die Organisatoren alarmierten deshalb die Polizei.

Rund 40 Menschen waren wohl an der Massenschlägerei beteiligt

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Heilbronn wurde ein Mensch leicht verletzt. Die Schlägerei sei schnell beendet gewesen. In Absprache mit den Beamten wurde das Turnier laut Ardin abgebrochen, sodass es auch am Montag keine Spiele mehr gibt. Ardin schätzt, dass rund 40 Menschen an der Schlägerei beteiligt gewesen sind. In der Partie standen sich ein Freizeitteam aus dem Raum Heilbronn und ein Freizeitteam aus dem Raum Sinsheim gegenüber.

Veranstalter möchte rechtliche Schritte nach einleiten

Der Veranstalter zeigte sich am Montag entsetzt von den Vorkommnissen, da es nach eigenen Angaben in den vergangenen 15 Jahren keine Vorfälle gab. Der Fußballverein möchte nun zusammen mit der Polizei die Videos des Turniers analysieren und rechtlich gegen die Unruhestifter vorgehen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

In Weinsberg gab es bei einem Turnier einen ähnlichen Vorfall

Vor rund einem Jahr gab es bei einem Firmen-Fußballturnier in Weinsberg (Kreis Heilbronn) ähnliche tumultartige Szenen. Wegen einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Spielern war es zu Ausschreitungen gekommen. Dabei mischten sich auch Zuschauer ein. Zwei Teilnehmer wurden verletzt.