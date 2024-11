Allerheiligen und Allerseelen: Die Grenze ist fließend

In der katholischen Kirche gibt es mehr Heilige als Tage im Jahr. Daher ist es schwierig, jedem und jeder Einzelnen einen eigenen Feiertag zu widmen. An Allerheiligen werden daher alle gesammelt gefeiert.

In Deutschland wird der Feiertag hauptsächlich in der katholischen Kirche begangen und ist daher in vornehmlich katholisch geprägten Regionen wie in Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland ein Feiertag. Nach katholischem Verständnis sind die Heiligen Fürsprecher vor Gott, die von den Gläubigen angerufen werden können. Die evangelische Kirche kennt keine Heiligenverehrung in diesem Sinne. Für sie sind die Heiligen Vorbilder im Glauben.

Viele Katholiken und Katholikinnen denken an diesem Tag auch an verstorbene Angehörige und stellen Kerzen auf die Gräber. Der Gedenktag für die Verstorbenen ist in der katholischen Kirche eigentlich Allerseelen - am 2. November. Da das kein gesetzlicher Feiertag ist, besuchen viele Menschen schon an Allerheiligen die Gräber.