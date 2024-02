Mehr als Sterben und Tod: Wie das Kinderhospiz Heilbronn Familien unterstützt

Rund 40 Hospizdienste für Kinder und Jugendliche in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg gibt es rund 39 ambulante Hospizdienste für Kinder und Jugendliche. Der Hospiz- und PalliativVerband Baden-Württemberg bietet eine Übersicht über alle Angebote. Ambulante Hospizdienste begleiten unheilbar erkrankte und sterbende Menschen sowie deren Angehörige in den letzten Monaten oder Wochen des Lebens. Sie helfen den Angehörigen nach einem Todesfall durch die Zeit der Trauer, so der Dachverband. Ein stationäres Kinder- und Jugendhospiz gibt es nur in Stuttgart mit acht Plätzen. Insgesamt listet der Hospiz- und PalliativVerband mehr als 400 Angebote und Einrichtungen in Baden-Württemberg auf.