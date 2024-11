Tourismusbilanz: Hegau legt im landesweiten Vergleich stark zu

Weniger Übernachtungen am Bodensee, dafür mehr im Hegau und im Württembergischen Allgäu. Das geht aus den Tourismuszahlen des Statistischen Landesamts für die ersten neun Monate dieses Jahres hervor.

Die Übernachtungszahlen am Bodensee sind von Januar bis September 2024 leicht zurückgegangen. Dafür konnten das Hegau und das Württembergische Allgäu mehr Übernachtungsgäste anlocken als im Vorjahr. So lautet das Fazit des Statistischen Landesamts.

Bereits 600.000 Übernachtungen im Hegau

Knapp neun Millionen Menschen haben in diesem Jahr bislang in der Region Bodensee-Oberschwaben übernachtet. Mehr als viereinhalb Millionen davon am Bodensee. Das sind knapp zwei Prozent weniger als im Vorjahr - es sei aber immer noch ein sehr hohes Niveau, so das Statistische Landesamt.

Im Hegau gab es rund 600.000 Übernachtungen. Landesweit sei das mit knapp sieben Prozent einer der größten Zuwächse, heißt es. Zugelegt haben die Zahlen auch im Gebiet Württembergisches Allgäu-Oberschwaben.

Insgesamt registrierten die Statistiker so ein leichtes Plus für die gesamte Region. Im Schnitt blieben die Gäste länger als drei Tage. Es kamen auch mehr Menschen aus dem Ausland in die Region.