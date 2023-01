Sagenhafter Ort: Der Flappach-Weiher bei Ravensburg

per Mail teilen

Der Flappach in Ravensburg schlängelt sich als Bächlein teils sichtbar durch die Stadt und staut sich schließlich zu einem Weiher. Wo im Sommer reger Badebetrieb herrscht, kann man im Winter gemütlich spazieren gehen.

Der Flappach-Weiher ist im Sommer ein beliebtes Naturfreibad bei Ravensburg. Für Simone Lipski ist der Weiher aber gerade im Winter ein Lieblingsort. Dann ist es dort sehr ruhig und bei Schnee wirkten die einsam dastehende Rutsche und der teils zugefrorene See fast verwunschen, erzählt Lipsky. Was sie sonst noch an dem Weiher und seiner Umgebung schätzt, hat sie SWR-Reporterin Thea Thomiczek erzählt.

Als Flappach wird sowohl der Bach durch Ravensburg als auch der Weiher etwas außerhalb der Stadt bezeichnet. Beides sei eng mit dem Stadtgeschehen und der Geschichte der Stadt verbunden, so die Kulturamts-Mitarbeiterin. In früheren Zeiten habe das Fließgewässer die Mühlen in und um Ravensburg angetrieben. Heute sei der Bach im Sommer besonders bei Kindern sehr beliebt.

Flappach-Bach und Flappach-Weiher

Den Flappach-Weiher, in dem sich das Wasser des Bachs staut, nennt Simone Lipski den "zweiten Marktplatz" der Stadt. Im Sommer strömten die Ravensburger an den Weiher. Dort treffe sich Alt und Jung, man halte einen Schwatz und verbringe die Freizeit gemeinsam.

Naherholungsgebiet der Ravensburger

Auf der nördlichen Seite des Flappach-Weihers blickt man auf ein abgezäuntes Naturschutzgebiet. Für die Ravensburger ist der ganze Flappach ein wunderbares Naherholungsgebiet.

Eindrücke rund um den Flappach-Weiher