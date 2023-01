per Mail teilen

In Kleinwinnaden in Bad Schussenried steht eine moderne Kapelle: "Maria auf dem Berge", eingeweiht 1997. Für den kürzlich gestorbenen Kunsthändler Georg Britsch war sie ein "Sagenhafter Ort".

Die Kapelle “Maria auf dem Berge“ liegt oberhalb von Kleinwinnaden, einem Ortsteil von Bad Schussenried (Kreis Biberach). Ein Förderverein hat sie gebaut. 1997 wurde sie durch den freiwilligen Einsatz vieler Ortsansässiger fertiggestellt - finanziert unter anderem durch den Verkauf eines Kochbuches, das von Kleinwinnadener Frauen geschrieben wurde. Es sollte ein Ort der Ruhe und Besinnung werden. Für den Kunsthändler Georg Britsch aus Bad Schussenried, der zum Jahresende 2022 im Alter von 84 Jahren starb, war die Kapelle ein ganz besonderer Ort.

Georg Britsch saß gerne auf einem Bänkle vor der Kapelle und genoss die Aussicht. Von dort bewunderte er bei schönem Wetter das Alpenpanorama vom Säntis bis zur Zugspitze. In der modernen Kapelle gefiel ihm vor allem das Nebeneinander von Alt und Neu: Der Altarstein in der Mitte besteht aus einem Findling aus der Würmeiszeit, die ausgemusterten Holzbänke stammen vom Franziskanerinnenkloster in Reute (Kreis Ravensburg). Und die Marienglocke über der Eingangstür, gegossen 1926 im südlichen Böhmen, wurde auf einem Flohmarkt erstanden.

In Bad Schussenried kannten viele Georg Britsch wegen seiner Verbundenheit mit dem oberschwäbischen Maler Jakob Bräckle. Der Kunsthändler handelte über 30 Jahre mit Bräckles Bildern und machte jeden Winter eine Bräckle-Ausstellung.