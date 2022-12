Sagenhafter Ort: Bruder Klaus Kirche in Konstanz

Die Bruder Klaus Kirche in Konstanz ist eine der jüngsten Kirchen der Stadt. Für Michael Auer, der viele Jahrzehnte in der Kirchengemeinde gewirkt hat, ist sie ein sagenhafter Ort.

Der ehemalige Lehrer und Chorleiter Michael Auer hat zu der Konstanzer Bruder Klaus Kirche im Stadtteil Petershausen eine besondere Beziehung. Als Chor- und Orchesterleiter hat er dort unzählige Konzerte einstudiert und aufgeführt. Die seit 40 Jahren in der Bruder Klaus Kirche stattfindende Konzertreihe "Konzert am Sonntagabend" geht auf Michael Auers Gründung zurück. An der 1956 fertig gestellten Kirche schätzt er nicht nur die Akustik und die offene Atmosphäre. Was er darüber hinaus mit dem modernen Bau verbindet, hat er SWR-Reporterin Bettina Ditzen erzählt.

Nach seinem Musikstudium folgten für Michael Auer vielseitige Engagements - vor allem in der Chorleitung - bevor er als Musiklehrer und Chorleiter nach Konstanz zurückkehrte.

Michael Auer ist der Chormusik und der Stadt Konstanz verbunden

Von 1977 bis 2003 leitete Michael Auer den Bruder-Klaus-Chor und 1980 übernahm er die künstlerische Leitung des Konstanzer Kammerchors. Die Konzertreihe "Konzert am Sonntagabend" in der Bruder Klaus Kirche kam 1982 hinzu. Seit 2010 ist er auch für das Konstanzer Chorfestival verantwortlich. Nachdem Michael Auer viele Jahrzehnte ein feste Größe im Konstanzer Chorleben war, gibt er nun nach und nach einige Funktionen wieder ab. Zum Jahresende übergibt der pensionierte Lehrer die Leitung des Kammerchors an seine Nachfolgerin, die "Konzerte am Sonntagabend" enden nach 40 Jahren. Doch die Bruder Klaus Kirche ist für Michael Auer ein Stück Heimat geworden und wird für ihn ein sagenhafter Ort bleiben.