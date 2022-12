Sagenhafter Ort: Loretokapelle in Wolfegg

Loretokapellen, auch Loretto sind weit verbreitet. Alle gehen sie auf das Vorbild im italienischen Loreto zurück. Für Tanja Kreutzer ist die Loretokapelle in Wolfegg ein persönlicher Lieblingsort.

Tanja Kreutzer, Leiterin des Bauernhausmuseums Wolfegg, geht gerne zu der Wolfegger Loretokapelle (Kreis Ravensburg). Schon auf dem Weg durch die Allee mit Kreuzwegstationen zur Kapelle, die ihr Vorbild im italienischen Loreto hat, kann sie die Hektik des Alltags hinter sich lassen.

Was ihr an der Loretokapelle in Wolfegg besonders gefällt, hat sie SWR-Reporterin Thea Thomiczek erzählt.

Die Loretokapelle, manchmal auch Lorettokapelle geschrieben, ist ein Nachbau der "Casa sancta" von Loreto bei Ancona in Italien. Einer Legende zufolge ist im 13. Jahrhundert das heilige Haus aus Nazareth von Engeln ins italienische Loreto übertragen worden. Und wie bei der italienischen "Casa sancta" sind auch in Wolfegg die Wände mit Fresken und Marienmotiven verziert. Das rußgeschwärzte Gnadenbild ist immer auch Mittelpunkt eines Loretokapellen-Nachbaus. Während die Original-Fresken samt Gnadenbild in der "Casa sancta" bei einem Brand zerstört wurden, sind die originalgetreuen Kopien in Wolfegg noch erhalten.