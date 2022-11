Sagenhafter Ort: Pfrunger-Burgweiler Ried

Wolfgang Richter hat lange als Förster im Pfrunger-Burgweiler Ried gearbeitet. Das Moorgebiet ist für ihn ein "Sagenhafter Ort". Auch privat ist er gerne dort.

Das Pfrunger-Burgweiler Ried grenzt an die Landkreise Sigmaringen und Ravensburg. Das Ried sei nach der letzten Eiszeit vor 12.000 Jahren entstanden, erzählt Wolfgang Richter. Ihn fasziniert das Moorgebiet immer wieder aufs Neue. Besonders gerne geht er zum Bannwaldturm in Ostrach (Kreis Sigmaringen). Mitten im Ried erhebt sich der 38,5 Meter hohe Turm über die Baumwipfel. "Man hat immer einen tollen Ausblick - egal zu welcher Jahreszeit", sagt Richter.

Mit Leidenschaft Förster

Ein Bürojob ohne Verbindung zur Natur wäre nichts für ihn gewesen, sagt Wolfgang Richter. Also trat er in die Fußstapfen seines Vaters und wurde Förster. Der Zufall brachte den gebürtigen Augsburger vor mehr als 40 Jahren nach Ostrach, weil er dort seine erste Stelle bekam. Was er damals selbst nicht dachte: Er blieb in Ostrach und war dort fast sein gesamtes Berufsleben Revierförster. Ein Grund dafür, dass er so lange geblieben ist, sei das Pfrunger-Burgweiler Ried gewesen, sagt er heute. "Mir bedeutet das Ried sehr viel."

Natur und Tiere beobachten

Zu seinen Ausflügen ins Pfrunger-Burgweiler Ried und auf den Bannwaldturm nimmt Wolfgang Richter gerne sein Fernglas mit. So kann er das Moor und die dort lebenden Tiere noch besser beobachten. "Manchmal sieht man zum Beispiel einen Biber schwimmen", sagt Richter.