Sagenhafter Ort: Der Bauernmarkt in Ravensburg

Der Ravensburger Kulturschaffende Wolfram Frommlet kocht leidenschaftlich gerne. Fast alle Produkte dafür findet er auf dem regionalen Bauernmarkt. Ein sagenhafter Ort für den Freund guten Essens.

Im Bauernmarkt in der Altstadt von Ravensburg gibt es Gemüse, Käse, Fleisch und Wurst sowie Fisch und verschiedene Brotsorten. Alles wird von regionalen Herstellern geliefert. Für Wolfram Frommlet, der leidenschaftlich gerne am Herd steht und selbst kocht, ist der Bauernmarkt ein Lieblingsort in Ravensburg. SWR-Reporterin Thea Thomiczek hat er erzählt, warum er den Markt schätzt und regelmäßig dort einkauft.

Der Bauernmarkt basiert auf Nähe und kurzen Wegen

Für den Autor, Dramaturgen und Hochschuldozenten Frommlet bringt der Bauernmarkt seine Lebensmaxime "global denken, lokal handeln" auf den Punkt. Es ist ihm wichtig, dass er seine Lebensmittel aus regionalem Anbau erwirbt. Auf dem Bauernmarkt in Ravensburg stammen die Waren hauptsächlich von kleinbäuerlichen Unternehmen. Dabei entstehe eine Generationenbeziehung, sagt Frommlet. Die ältere Generation werde auf den kleinen Höfen nicht abgeschoben, ihr Wissen und ihre Erfahrung kann sie noch einbringen.

"Der Bauernmarkt ist eine Verbindung von Menschen, Produkten und von Leidenschaften. Deshalb ist das mein Lieblingsort."

Köstliche Gerichte aus alten Gemüsesorten

Ein besonderer Genuss ist es für Frommlet, wenn er auf dem Ravensburger Bauernmarkt noch alte Gemüsesorten findet. Er kenne noch Rezepte für Wirsing, gefüllten Weißkohl und Chicorée, die heute oftmals in Vergessenheit geraten seien, erzählt er. Neben den Produkten liebt der Kulturmensch Frommlet, dass man hier Leute trifft, man kann "schwätzen" - über den Alltag, was es Neues gibt, oder man tauscht Rezepte aus.