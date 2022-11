Sagenhafter Ort: Malerecke in Langenargen

Für Marlies Grötzinger ist die Malerecke in Langenargen ein "Sagenhafter Ort". Dort findet die Autorin auf ihrem Segelboot Inspiration für ihre Bodensee-Romane.

Im Herbst wird es am Bodensee ruhiger, die meisten Urlauber sind bereits abgereist. Die Ruhe und Stille genießt Marlies Grötzinger aus Burgrieden (Kreis Biberach) dann am liebsten auf ihrem Segelboot an der Malerecke in Langenargen (Bodenseekreis). Hier mündet die Argen in den Bodensee, die durch Starkregen auch zu einem reißenden Fluss heranwachsen kann. Durch den angeschwemmten Kies bilden sich kleine Inseln, angeschwemmte Baumstämme ragen wie bizarre Skulpturen in die Höhe.

Wärme und Sonnenstrahlen für einen kalten Winter

Wenn die begeisterte Seglerin das letzte Mal in der Saison den Hafen verlässt, möchte sie ihre Umgebung besonders intensiv wahrnehmen. Vor ihr liegt dann der spiegelglatte See. Hat die Herbstsonne den Morgennebel verdrängt, glitzern auf dem See tausende Sterne, beschreibt Marlies Grötzinger.

"Es gibt hier keine lauten Motorboote, nur von der Ferne dringen die Geräusche der Zivilisation an unser Ohr wie leises Flüstern. Sonst nichts, der See gehört uns!"

Dann setzt sie sich ans Bug ihres Segelbootes. Dort sammelt sie – wie die Maus Frederick in dem gleichnamigen berühmten Kinderbuch – Farben, Stimmungen und Sonnenstrahlen, um gerüstet zu sein für einen grauen Winter.