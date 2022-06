Sagenhafter Ort: Höwenegg bei Immendingen

per Mail teilen

Marco Buggle aus Singen ist fasziniert von dem Kratersee Höwenegg bei Immendingen (Kreis Tuttlingen). Der Ort lädt zu Ausflügen und Wanderungen mit einem besonderen Ausblick ein.

Der Höwenegg gilt als nördlichster der Hegauvulkane. Sein Basalt wurde für den Straßenbau abgetragen, im Steinbruch bildete sich ein Kratersee umgeben von Wald. Für Marco Buggle aus Singen ist das Gebiet rund um den Kratersee ein ganz besonderer Ort.

"Man läuft durch den Wald und plötzlich taucht dieser wunderschöne Kratersee vor einem auf. Das ist sehr mystisch."

Vor allem die Farben im See beeindrucken Marco Buggle. "Im Zusammenspiel mit Sonne und blauem Himmel kommt die tolle Farbe richtig zur Geltung", sagt er. SWR-Reporterin Caroline Geyer hat er erzählt, was er außerdem an dem Ort schätzt:

Um den See einmal zu umrunden, müssen Wanderer 50 bis 80 Höhenmeter überwinden. Für einen Ausflug zu seinem Lieblingsort sei also gutes Schuhwerk und etwas Entdeckergeist erforderlich, sagt Marco Buggle.