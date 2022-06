Sagenhafter Ort: Die Kneippanlage des Leutkircher Kneippvereins

per Mail teilen

Seit über 100 Jahren gibt es die Kneippanlage in Leutkirch (Kreis Ravensburg). Für die Oberschwäbin Ursula Horn sind die Wasseranwendungen ihr persönlicher sagenhafter Ort.

Über 100 Jahre Kneippen in Leutkirch

Der erste Kneippverein in Leutkirch wurde bereits im Jahr 1912 gegründet. Viele schätzen die Kneipp-Anwendungen zur Prävention und zur Stärkung des Immunsystems. Die Kneippanlage in Leutkirch ist ein beliebter Anlaufpunkt für Einheimische und Besucher. Ursula Horn vom Kneippverein Leutkirch erzählt im Video, warum die Wassertretanlage für sie so besonders ist.

Sebastian Kneipp entdeckt die Heilkräfte des Wassers

Am 17. Juni jährt sich der Todestag von Pfarrer Sebastian Kneipp zum 125. Mal. Geboren wurde er in ärmlichen Verhältnissen im bayerisch-schwäbischen Stephansried nahe Ottobeuren im Allgäu. Schon früh war sein Berufswunsch klar: Der Katholik wollte Priester werden. Sebastian Kneipp erkrankte aber während seines Studiums an einer Lungenkrankheit. Mit den Wasseranwendungen heilte er sich über die Zeit selbst, schließlich konnte er sogar sein Theologiestudium fortführen. Das Prinzip des Heilens mit Wasser entwickelte er weiter und trug ihm den Beinamen "Wasserdoktor" ein.