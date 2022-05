Sagenhafter Ort: Eriskircher Ried zur Irisblüte

per Mail teilen

Derzeit ist im Naturschutzgebiet Eriskircher Ried (Bodenseekreis) ein besonderes Phänomen zu beobachten. Immer von Mitte Mai bis Anfang Juni ist es nicht nur für den Leiter des Naturschutzzentrums dort am schönsten.

Gerhard Kersting ist Geschäftsführer vom Naturschutzzentrum Eriskirch. Sein persönlicher "Sagenhafter Ort" ist auch Teil seines Arbeitsplatzes im Eriskircher Ried. Im Frühjahr verwandeln Tausende Sibirische Schwertlilien, auch Iris genannt, die Streuwiesen in ein blaues Blütenmeer. Die gelben Wasser-Schwertlilien bilden zusätzlich hell leuchtende Tupfen in der Blütenwiese.

Das Ried liegt direkt am Bodenseeufer in der Nähe von Friedrichshafen. SWR-Reporterin Marlene Fuchs hat der Biologe Gerhard Kersting erzählt, warum das Ried für ihn so viel mehr als nur ein schöner Arbeitsplatz ist.

Eindrücke von der Irisblüte im Eriskircher Ried