Sagenhafter Ort: Berger Höhe in Wangen

Die Anhöhe im Wohnviertel Berger Höhe in Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) ist einer der Lieblingsorte von Schriftstellerin Claudia Scherer. Hier genießt sie den Ausblick und kommt zur Ruhe.

Schon als Kind spazierte Claudia Scherer mit ihrer Familie zur Berger Höhe in Wangen im Allgäu. "Wenn wir dorthin spaziert sind, wusste ich, mein Vater hat gute Laune", sagt sie. Der Ort sei deshalb für sie sehr positiv besetzt. Auch heute noch geht sie gerne zur Berger Höhe.

"Die Berger Höhe ist stadtnah und doch im Grünen. Es ist für mich ein Ort, an dem ich Luft holen kann."

Die Schriftstellerin kommt aus Wangen, lebte aber lange in Berlin. Seit einigen Jahren ist sie wieder zurück in ihrer Heimatstadt. Manchmal hat sie das Gefühl, Abstand zu der Kleinstadt und ihren Bewohnern zu brauchen. Dann läuft sie zur Berger Höhe, um einen klaren Kopf zu bekommen und über ihr Leben in Wangen nachzudenken.