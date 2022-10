Sagenhafter Ort: Schlosshorn in Friedrichshafen

per Mail teilen

Cornelia Dietsche aus Friedrichshafen ist freie Rednerin bei Trauerfeiern oder Hochzeiten. An ihrem Lieblingsort, dem Schlosshorn, lässt sie sich inspirieren.

Den Blick auf die Stadt Friedrichshafen oder auf den Bodensee genießen, mitten in der Natur: Das geht am Schlosshorn in Friedrichshafen, dem Lieblingsort von Cornelia Dietsche. Die freie Rednerin geht oft dorthin, um Reden zu schreiben oder sich von dem Ort inspirieren zu lassen. "Hier kann ich meinen Gefühlen und Gedanken freien Lauf lassen", sagt sie. Für Cornelia Dietsche hat das Schlosshorn etwas Magisches, auch weil sie dort ihren Heiratsantrag bekommen hat. Sie hat SWR-Reporterin Thea Thomiczek mehr über ihren Lieblingsort erzählt.

"Wenn ich am Schlosshorn war, gehe ich glücklich und zufrieden in meinen Alltag zurück."

Das Schlosshorn als Ruhepol

Das Schlosshorn ist eine Aussichtsplattform am Schloss in Friedrichshafen und ähnelt einem Park. Immer mehr Menschen wüssten von dem Ort, trotzdem sei er nicht überlaufen, sagt Cornelia Dietsche. Zu jeder Jahreszeit habe der Ort seine Reize, sagt sie. Dort könne sie dem Trubel der Stadt entfliehen und neue Energie für den Alltag sammeln.