Gegen Motorradlärm: Neue Tempolimits im Donautal geplant

Motorradlärm macht vielen Einwohnern im Kreis Sigmaringen zu schaffen. Deshalb wollen der Landkreis und einige Kommunen nun dagegen vorgehen - mit weiteren Tempolimits.

Mit Lärm von Motorrädern soll im Donautal ab dem kommenden Jahr Schluss sein. Der Kreis Sigmaringen will gemeinsam mit den betroffenen Kommunen Sigmaringen, Beuron, Stetten am kalten Markt und Inzigkofen ein entsprechendes Konzept auf den Weg bringen. Sie fordern neue Tempolimits in dem Tal.

Bestehende Tempolimits reichen laut den Kommunen nicht aus

Seit Jahren beschweren sich Bürgerinnen und Bürger über die lauten Maschinen auf der L197. Deshalb gibt es schon Tempolimits von stellenweise 60 Stundenkilometern. Aber das reiche nicht, heißt es aus den Gemeinden entlang der teils kurvigen Strecke.

Verkehrszählungen zufolge würden an einzelnen Wochenenden extrem viele Motorräder durch das Donautal rasen. Nach einem neuen Leitfaden des Verkehrsministeriums ist das die Voraussetzung für weitere Tempolimits.

Mehr Verkehrskontrollen im Donautal geplant

Wenn geklärt ist, wo auf der Strecke es die neuen Tempolimits geben soll, müssen die übergeordneten Verkehrsbehörden sie noch genehmigen. Die Polizei kündigte zudem an, im kommenden Jahr die Verkehrskontrollen im Donautal zu verstärken. Darüber hinaus soll dort im April erneut ein landkreisübergreifender Aktionstag stattfinden. Dabei wollen die Polizei, die betroffenen Gemeinden und das Landratsamt auf die verschiedenen Gefahren rund um das Thema Motorradverkehr aufmerksam machen.