Junge Männer liefern sich in Ravensburg Verfolgungsjagd mit Polizei

per Mail teilen

Zwei junge Männer haben sich am Mittwochabend in Ravensburg eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Die zwei sind vor einer Kontrollstelle der Polizei geflüchtet.

Gefährliche Verfolgungsjagd in Ravensburg: Am Mittwochabend sind zwei junge Männer mit ihrem Auto der Polizei entkommen - zunächst. Die beiden waren aufgefallen, als sie an einer Kontrollstelle der Polizei wendeten und davonfuhren. Eine Polizeistreife nahm die Verfolgung Richtung Süden auf, aus der Stadt heraus bis nach Siggenweiler und Oberhofen.

Mit bis zu 170 km/h in der Stadt unterwegs

Bei ihrer Fahrt durch die Ravensburger Südstadt beschleunigten die Flüchtigen laut Polizei dabei auf Geschwindigkeiten von geschätzt bis zu 170 Stundenkilometern, teils durch 30er Zonen, auch an Autos und Radfahrern an einer roten Ampel vorbei. Schließlich entwischten die beiden Raser der Polizei, die im Anschluss mit mehreren Streifenwagen nach ihnen fahndete. Die Polizei fand den abgestellten Fluchtwagen schließlich einige Kilometer hinter Eschach.

Ein Spürhund der Polizeihundestaffel führte die Einsatzkräfte auf die Fährte der beiden 20-Jährigen, die sich in einer Scheune versteckt hatten. Die Zwei standen mutmaßlich unter Drogeneinfluss und wurden vorläufig festgenommen, die Polizei sucht nun nach Zeugen.