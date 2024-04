Die Motorradsaison startet - das heißt auch mehr Lärm. Die Gemeinden rund um den Präger Gletscherkessel bei Todtnau wollen das Rasen nun erschweren. Das sind die neuen Regeln.

Der Präger Gletscherkessel bei Todtnau ist ein beliebtes Ziel für Motorradfahrer. An einem sonnigen Tag können das bis zu 1.000 Motorräder sein, wie Messungen bestätigen. Denn die kurvenreichen Strecken laden zum Rasen und übermäßigen Beschleunigen ein. Anwohner und Erholungssuchende beklagen sich seit Jahren über den Lärm während der Motorradsaison. Einige Gemeinden in den Kreisen Lörrach und Todtnau haben deshalb neue Geschwindigkeitsregeln und Verbote eingeführt. Gelten sollen die an Wochenenden und Feiertagen während der Schönwettersaison, das heißt bis zum 6. Oktober.

Geschwindigkeitsbeschränkungen und Überholverbote für mehr Ruhe

Von den neuen Regeln sollen vor allem die Gemeinden rund um den Präger Gletscherkessel bei Todtnau profitieren. Dazu gehören die Todtnauer Ortsteile Geschwendt und Präg (Kreis Lörrach), die Gemeinden Bernau und Todtmoos (beide Kreis Waldshut). In diesen Gemeinden darf man in bestimmten Kurven nur noch 50 km/h fahren. In einigen Gemeinden sind innerorts nun 30 km/h und nach bestimmten Kurven und Ortsausgängen 70 km/h erlaubt. Hinzu kommt, dass an bestimmten Stellen nicht mehr überholt werden darf, beispielweise in der Gemeinde Todtmoos. Die Regeln gelten für alle - sowohl für Motorrad- als auch für Autofahrer.

Vertreterinnen und Vertreter der Kreise, Gemeinden und des Verkehrsministeriums vor dene neuen Schildern. SWR

Neue Schilder sollen Raser abhalten

Im Landkreis Waldshut wird es neue Schilder mit der Aufschrift "Biker bitte leise!" geben und eine Lärmdisplayanlage. Die zeigt vorbeifahrenden Fahrzeugen an, wie laut sie unterwegs sind. Im Landkreis Lörrach ist so eine Anlage schon installiert, jedoch zeige sie nicht so viel Wirkung wie erhofft, bestätigte der Kreis.

Oliver Fiedel, der Bürgermeister von Todtnau, sagte, dass Biker weiter in der Region willkommen sind. Er ist gegen Durchfahrverbote für Motorradfahrer wie am Schauinsland. Fiedel sagte auch, dass Rücksicht auf Einheimische und Besucher genommen werde müsse, die die Umgebung in Ruhe genießen wollen.

Landesweite Initiative gegen Motorradlärm

Die neuen Maßnahmen sind Teil eines Pilotprojekts gegen Motorradlärm, das die beiden Landkreise gemeinsam mit dem baden-württembergischen Verkehrsministerium umsetzen. Das Pilotprojekt geht aus der Initiative Motorradlärm hervor, in der die beiden Landkreise Waldshut und Lörrach seit 2020 Mitglied sind. In der Initiative arbeitet das Verkehrsministerium mit Kommunen, Landkreisen, Städten und Gemeinden zusammen, um Motorradlärm zu reduzieren.