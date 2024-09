In Biberach ist das ehemalige Kreiskrankenhaus abgebrochen worden. Das Abbruchmaterial wird für den Straßenbau wiederverwendet und dafür ab Montag nach Laupheim transportiert.

Seit Herbst 2022 ist in Biberach an der Riß das ehemalige Kreiskrankenhaus entkernt und Stück für Stück abgebrochen worden. Bis Ende diesen Jahres ist das beauftragte Abbruchunternehmen nach eigenen Angaben noch mit dem Rückbau der Außenanlagen, also der alten Fundamente, Straßen, Kanäle und Leitungen, beschäftigt. Das Abbruchmaterial des Kreiskrankenhauses wird für den Straßenbau in Laupheim wiederverwendet. Ab Montag wird das Beton-Recycling-Material per Lkw zum neuen Bestimmungsort transportiert.

Rund 1.000 Lkw-Fahrten für 30.000 Tonnen Beton-Recycling-Material

Lastwagen bringen in den nächsten Wochen rund 30.000 Tonnen Beton-Recycling-Material von Biberach nach Laupheim - rund 1.000 Lkw-Fahrten seien dafür nötig, heißt es vom Landratsamt Biberach. Etwa drei Wochen ist ein Transportunternehmen damit beschäftigt. Das zerkleinerte Beton-Material vom Krankenhausabbruch soll für den Bau der geplanten Nordwesttangente an der B30 in Laupheim verwendet werden.

Bis der Bau der Straße beginnt, wird das Material in Laupheim gelagert. Insgesamt stehen aus dem Abbruch der Klinik rund 70.000 Tonnen Recycling-Baustoffgemisch zur Verfügung. Im kommenden Jahr sind weitere Lieferungen von Biberach nach Laupheim geplant.

Auf dem früheren Gelände des Kreiskrankenhauses soll neuer Wohnraum entstehen

Mit dem Abbruch beauftragt ist das Unternehmen Geiger. Seit vielen Monaten laufen die Rückbau-Arbeiten. Das ehemalige Kreiskrankenhaus, das einst über 1.235 Räume verfügte, alles in allem 150 Meter lang und 125 Meter breit war, wird bis Ende 2024 endgültig der Vergangenheit angehören, so Geiger auf seiner Homepage. Die Abbrucharbeiten gliederten sich demnach in vier aufeinander folgende Bauabschnitte, die im November 2022 begannen und im Dezember 2024 abgeschlossen sein sollen.

Auf der laut Stadt rund 11 Hektar großen Fläche in zentraler, innerstädtischer Lage am Hirschberg soll ein Wohngebiet entstehen. Nach Abbruch der bisherigen Bebauung gehen die Flächen vom Landkreis in das Eigentum der Stadt über und können einer neuen Nutzung zugeführt werden. Das neue Krankenhaus für den Landkreis Biberach, das Sana Klinikum, ging im September 2021 in Betrieb. Das Unternehmen hat die Entstehung des neuen Gebäudes in einer Bildergalerie verewigt.