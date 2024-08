Apfelbauern am Bodensee erwarten gute Ernte

Die Obstbaubetriebe am Bodensee eröffnen am Donnerstag offiziell die Apfelernte-Saison. Sie erwarten eine größere Erntemenge als im vergangenen Jahr.

Am Bodensee startet am Donnerstag offiziell die Apfelernte-Saison. Die Ernte falle besser aus als im vergangenen Jahr, so die Obstbaubetriebe im Vorfeld gegenüber dem SWR. Voraussichtlich können knapp 250.000 Tonnen Äpfel auf baden-württembergischer Seite der Bodenseeregion geerntet werden, so die Vermarktungsgesellschaft.

13 Prozent mehr als im Vorjahr

Das wären 13 Prozent mehr als im Vorjahr. Bundesweit falle die Apfelernte eher schlecht aus, vor allem wegen Spätfrösten in den Anbaugebieten von Thüringen und Sachsen, hieß es.

Als typisch für den Bodenseeraum gelten die Apfelsorten Elstar, Cameo und Jonagold. Besonders beliebt sei die Kombination aus süßlichen und säuerlichen Geschmackskomponenten, berichten Obstbauern.

Pflanzenschutzmittel Folpan wird nicht benötigt

Zuletzt hatten Obstbauern am Bodensee befürchtet, wegen drohenden Pilzbefalls ein neu zugelassenes Pflanzenschutzmittel einsetzen zu müssen. Dies hatte Kritik bei Umweltschützern hervorgerufen. Die warme und trockene Witterung der vergangenen Tage, die auch noch anhalten soll, hatte jedoch eine Wende bewirkt.