Der Regen der vergangenen Wochen hat dem Obstanbau in der Region Bodensee-Oberschwaben insgesamt gutgetan. Bei ein paar Sorten sorgte der Regen aber auch für Schäden.

Einige Landwirte der Region Bodensee-Oberschwaben haben sich über den Regen in den vergangenen Wochen gefreut. "Für die Äpfel kam der Regen sehr willkommen", sagt Manfred Büchele, Geschäftsführer des Kompetenzzentrums Obstbau Bodensee in Ravensburg-Bavendorf. Der Regen sorgte allerdings auch für Schäden - zum Beispiel beim Steinobst.

Die Apfelbäume hätten das Wasser gebraucht. Die Schale der Äpfel habe durch den Regen keinen Schaden genommen. "Wir hatten Glück, dass es bei uns keine starken Unwetter mit Hagel gab", sagt Manfred Büchele.

Schäden bei Steinobst am Bodensee

Steinobst, wie Kirschen, sei durch den anhaltenden Regen allerdings teils geschädigt worden. In der Region wachse Steinobst aber hauptsächlich unter Foliendächern und sei so geschützt. Der Schaden falle deshalb eher gering aus, so Manfred Büchele vom Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee.

Beim Obsthof Arnold in Friedrichshafen-Kluftern wachsen die Pfirsiche nicht unter Foliendächern. Ein Teil der Pfirsichernte habe deshalb leichte Regenschäden. "Für unsere Kürbisse und Äpfel war der Regen aber notwendig", sagt Landwirtin Bettina Arnold. Nun werde es dennoch Zeit, dass sich die Sonne wieder zeige.

Neben den Äpfeln profitierten auch Mais, Gräser und Zuckerrüben vom Regen. Getreidebauern bereitet er allerdings große Sorgen.

Ernte der frühen Apfelsorten hat begonnen

Unterdessen werden am Bodensee und in Oberschwaben bereits die frühen Apfelsorten wie Sweetango oder Piros geerntet. Ende August beginnt dann die Haupterntezeit für Äpfel. Manfred Büchele vom Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee geht davon aus, dass in diesem Jahr am Bodensee rund zehn Prozent weniger Äpfel geerntet werden als im Vorjahr. Dazu geführt habe ein Zusammenspiel vieler Faktoren: zum Beispiel Frost zur Apfelblüte und eine lange Trockenperiode zwischen Mai und Juni. Die Apfelernte werde in diesem Jahr europaweit geringer ausfallen, so Büchele.