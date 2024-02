Froschkutteln und Bruddeln: Der Fastnachtsdienstag in BW

Am letzten Tag der Fasnetszeit zogen in vielen Orten in BW nochmals Närrinnen und Narren durch die Straßen. Am Abend werden Narrenbäume gefällt und Rathausschlüssel zurückgegeben.

Am Aschermittwoch ist alles vorbei - aber vorher feiern die Närrinnen und Narren im Land traditionell noch einmal ordentlich. Zum Beispiel bei Umzügen, Narrensprüngen und anderen Feiern, etwa dem alljährlichen Froschkuttelnessen in Riedlingen (Kreis Biberach).

Und ehe die Fastenzeit beginnt, konnte man sich noch einmal den einen oder anderen Berliner gönnen. Oder wie heißt die in Fett ausgebackene Leckerei nochmal? SWR-Reporter Martin Rottach hat übrigens in einer Bäckerei in Salach (Kreis Göppingen) zugeschaut, wo in der Nacht auf Dienstag das Gebäck im Akkord frittiert, gefüllt und verziert wurde.

Zum Reinbeißen: gefüllte Berliner auf einem Blech SWR Martin Rottach

Der Ministerpräsident war als Stammgast beim Froschkuttelnessen in Riedlingen (Kreis Biberach) - aber als Privatmann, wie eine Regierungssprecherin betonte. Die Veranstaltung der Narrenzunft Gole gilt als Höhepunkt der Fastnacht in Riedlingen.

In Riedlingen (Kreis Biberach) ziehen die Narren vor dem Froschkuttelnessen durch die Innenstadt - mit dabei: Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Felix Kästle

Erst zogen die teilnehmenden Männer am Morgen in einer Polonaise durch die Innenstadt zum Rathaus. Dort gab es dann Wein und die Froschkutteln. Die bestehen allerdings nicht aus Fröschen, sondern aus Innereien vom Rind. Dass Frauen vom traditionsreichen Froschkuttelnessen ausgeschlossen sind, stieß in diesem Jahr auf Kritik.

Während Kretschmann in Riedlingen weilte, empfing sein Innenminister Thomas Strobl (CDU) Karnevals- und Fastnachtsvereine des Landes im Neuen Schloss in Stuttgart. Als Gäste der Landesregierung nahmen rund 500 Karnevalisten des Landesverbands Württembergischer Karnevalvereine, der Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalvereine sowie des Narrenrings Main-Neckar am Empfang teil.

In seiner kurzen Ansprache vor den Karnevalisten machte Strobl die geschlechtergerechte Sprache zum Thema. "Sternchen, Doppelpunkte und Binnen-I, kurz gesagt: Das brauch' ich nie", reimte er nach Angaben eines Sprechers. In der grün-schwarzen Landesregierung hatte es in der Vergangenheit heftige Diskussionen um ein Genderverbot für Landesbehörden gegeben.

BW-Innenminister Thomas Strobl (CDU) geht Arm in Arm mit zwei Tanzmariechen zu einem Empfang von Vertretern der Fastnachtsvereine des Landes Baden-Württemberg im Neuen Schloss. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Bernd Weißbrod

Auch neben dem Froschkuttelnessen ist in der Region Bodensee-Oberschwaben am Fastnachtsdienstag traditionell einiges los. Beim historischen Bräuteln in Sigmaringen werden frisch verheiratete Männer oder Hochzeitsjubilare am Marktbrunnen auf Stangen getragen. Sie verteilen dabei Süßes und Gebäck. Narrensprünge gab es zum Beispiel in Tettnang (Bodenseekreis) und in Isny im Allgäu (Kreis Ravensburg), Kinderumzüge beispielsweise in Stockach (Kreis Konstanz) und Bad Waldsee (Kreis Ravensburg).

Fastnachtsumzüge in Karlsruhe und Stuttgart

Unter dem Motto "Karlsruhs Umzug zieht famos - scho 90 mol durch d' Kaiserstroß" startete am Nachmittag der Tross mit rund 60 Zugnummern seinen Weg von 2,2 Kilometern durch die Innenstadt. Das Motto verrät: Der Umzug hat Tradition in Karlsruhe, er fand zum 90. Mal statt.

In Stuttgart zog der große Faschingsumzug mit fast 50 Gruppen, Guggenmusikerinnen und -musikern, Narrenzünften, Garden und Spielmannszügen durch die Stadt. Angeführt wurde der Zug von Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) und dem Stadtprinzenpaar.

Umzüge im Rhein-Neckar-Raum

Auch in Heidelberg zogen die Närrinnen und Narren am Nachmittag durch die Innenstadt. Mit 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern war er so groß wie lange nicht. Zehntausende verfolgten den Umzug entlang der Straßen. Auch in Schwetzingen und Brühl (beide Rhein-Neckar-Kreis) fiel am Nachmittag der Startschuss für Fastnachtsumzüge.

Der Gaudiwurm zog ab 14:11 Uhr durch Gundelsheim (Kreis Heilbronn) - dort wurden in der Region die meisten Närrinnen und Narren erwartet. Auf dem mehr als einen Kilometer langen Umzug waren rund 50 Fahrzeuge und über 2.000 Mitwirkende unterwegs. Weitere Umzüge fanden unter anderem in Brackenheim-Stockheim und in den Bad Rappenauer Stadtteilen Obergimpern und Heinsheim (alle Kreis Heilbronn), in Boxberg (Main-Tauber-Kreis) und in Gerabronn (Kreis Schwäbisch Hall) statt.

Ums Vor-sich-hin-Schimpfen - also auf Schwäbisch: Bruddeln - ging es am Dienstag in Zwiefalten (Kreis Reutlingen). Dort machen die Narren aus dem Bruddeln jedes Jahr einen Wettbewerb: Wer bruddelt am besten zwei Minuten lang über Gott und die Welt und wird am Schluss vom Narrenrat der Zunft "Rälle Hui" zum Bruddel-König gekürt? Dazu gab es in der Rentalhalle heiße Bruddelsupp.

Beim Bruddel-Contest in Zwiefalten darf über über alles Mögliche geschimpft werden - es muss nur am Ort spielen. SWR Anna Priese

Endspurt auch für alle Hästrägerinnen und Hästräger im Osten des Landes: In Schwäbisch Gmünd, Ellwangen (beides Ostalbkreis) und Ehingen (Alb-Donau-Kreis) waren am Nachmittag Umzüge geplant. In Neresheim (Ostalbkreis) hieß es "Narri-Narro" beim Großen Narrensprung.

Narrentanz und Narrensprung, Strohbär-Jagd und Eierleser

In Schömberg (Kreis Calw) wurde am Mittag der traditionelle Narrentanz "Bolanes" getanzt. In Bühl (Kreis Rastatt) sprangen vier Bühler "Drotzer" beim Narrensprung von der kleinen Bogenbrücke in den Bühler Talbach hinunter. In Wilflingen (Kreis Rottweil) wurde am Nachmittag der Strohbär durch den Ort getrieben. In Rottenburg stand die Taufe der "Jung-Ahlande" an und in Kiebingen (beide Kreis Tübingen) startete der "Umzug der Eierleser" mit einer Fasnetspredigt.

In den Abendstunden des Fastnachtsdienstags geht die Fasnet 2024 traditionell zu Ende - mit dem Fällen von Narrenbäumen und der Rückgabe von Rathausschlüsseln zum Beispiel.

