Endspurt der Fastnacht im Raum Bodensee-Oberschwaben

Mit dem Fastnachtsdienstag geht die diesjährige Fastnacht zu Ende. Am Abend wird die Fastnacht symbolisch verbrannt. Zuvor finden noch einige Traditionsveranstaltungen statt.

Zum Ausklang der diesjährigen Fastnacht sind am Dienstag noch einmal viele Närrinnen und Narren in der Region Bodensee-Oberschwaben unterwegs. Bevor am Abend kleinere Fackel- oder Hemdglonker-Umzüge stattfinden, Narrenbäume gefällt werden oder die Fastnacht verbrannt wird, geht es tagsüber noch einmal rund.

In Riedlingen (Kreis Biberach) findet am Dienstag das traditionelle Froschkuttelnessen statt. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) gilt als Stammgast bei der Veranstaltung. Er wird auch in diesem Jahr wieder dabei sein, allerdings als Privatmann, heißt es von einer Regierungssprecherin. Das Froschkuttelnessen ist eine reine Männerveranstaltung im Rathaus, die die Herren kurz vor Mittag auf einer Holzrutsche aus dem ersten Stock verlassen.

In Sigmaringen werden beim historischen Bräuteln frisch verheiratete Männer oder Hochzeitsjubilare am Marktbrunnen auf Stangen getragen. Sie verteilen dabei Süßes und Gebäck.

Narrensprünge und Kinderumzüge

Narrensprünge gibt es am Nachmittag zum Beispiel in Tettnang (Bodenseekreis) oder in Isny im Allgäu (Kreis Ravensburg). In einigen Orten, wie in Stockach (Kreis Konstanz), Lindau oder in Bad Waldsee (Kreis Ravensburg), finden Kinderumzüge statt.

Traditionell wird das Ende der Fastnacht am Dienstagabend dann mit dem sogenannten Fastnachtsverbrennen oder Fastnachtsvergraben begangen. Dabei verabschieden sich die Narren - oft auch unter Tränen - von der diesjährigen Fastnacht.