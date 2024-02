Endspurt für das närrische Treiben: Am Fasnetsdienstag ziehen Närrinnen und Narren ein letztes Mal durch Schwäbsch Gmünd und auch Ehingen. Abends wird die Fasnet vielerorts beerdigt.

Es war ein letztes Mal vor Aschermittwoch bunt und fröhlich: In Schwäbisch Gmünd sind die Hästrägerinnen und Hästräger am Dienstagnachmittag beim großen Fasnetsumzug durch die Stadt gezogen. Mehr als 90 Gruppen und Kapellen waren dabei.

"Narri-Narro" in Neresheim

In Neresheim (Ostalbkreis) erklang das "Narri-Narro" der Närrinnen und Narren beim großen Narrensprung ebenfalls am Dienstagnachmittag. In Ellwangen führte die Narrenpolizei den Zug durch die Stadt an, ihr folgten mehr als 90 Narrenzünfte und Musikgruppen. Tausende Narren, Laufgruppen, Musikkapellen und Umzugswagen waren in Ehingen auf ihrem Weg durch die Stadt. In Aalen prangerte die Fasnachtszunft "Zum Sauren Meckereck" wieder lokalpolitische Missstände an.