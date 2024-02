Ob beim Narrensprung in Rottweil oder der "Da-Bach-na-Fahrt" in Schramberg - am Rosenmontag ging es im Land närrisch zu. Umzüge und Co. lockten tausende Besucherinnen und Besucher.

Bunte Umzüge und wilde Partys prägen den Rosenmontag - einen der Höhepunkte der schwäbisch-alemannischen Fastnacht.

Rosenmontag oder Fastnachtsmontag? Für den Montag vor Aschermittwoch gibt es verschiedene Bezeichnungen: Der Rosenmontag komme aus dem Rheinischen, das müsse man nicht übernehmen, sagte Paul Martin, Sprecher der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN). Der Anlass sei aber derselbe. In der schwäbisch-alemannischen Fastnacht spricht man demnach vom Fastnachtsmontag. Auch Fasnetsmontag oder Fasnetmendig sind etwa gebräuchlich. Die Fastnacht in Baden-Württemberg ist vorwiegend traditionell geprägt. Die Narren verkörpern meist Figuren aus der Dorf- und Stadtgeschichte sowie Fabelwesen und Tiere. Zum Häs - wie das Narrenkostüm auch genannt wird - tragen sie oft kunstvoll geschnitzte Masken. An einigen Orten sind aber auch Einflüsse des rheinischen Karnevals spürbar - mit Figuren wie Prinz und Prinzessin oder Tanzgarde.

In Rottweil übernahmen die Narren das Kommando. Beim traditionellen Narrensprung "juckten" sie durch die älteste Stadt Baden-Württembergs. Berühmt sind die dortigen Närrinnen und Narren für ihre wilden Sprünge. Regelmäßig verfolgen etwa 15.000 Zuschauerinnen und Zuschauer nach Angaben der Stadt das Treiben.

In Fridingen (Kreis Tuttlingen) wurde der Rosenmontag frühmorgens mit dem Fasnetssuchen eingeläutet, in Haigerloch (Zollernalbkreis) mit dem Wecken durch die Bräutelgesellschaft. Mit einem Fanfarenzug wurden die Menschen in Wehingen (Kreis Tuttlingen) geweckt. Beim traditionellen "Sagt er" in Mühlheim (Kreis Tuttlingen) wurden kuriose Begebenheiten des vergangenen Jahres erzählt. In Schömberg (Kreis Calw) fand am Morgen der historische Narrensprung statt.

Beim Rosenmontagsumzug in Ettlingen (Kreis Karlsruhe) am frühen Nachmittag waren tausende Zuschauerinnen und Zuschauer vor Ort. In Calw wurde traditionell die schwäbisch-alemannische Fasnet gefeiert. Am Abend fand außerdem ein Nachtumzug statt.

Auch in Freiburg war der traditionelle Umzug am Rosenmontag am frühen Nachmittag der Höhepunkt für die Närrinnen und Narren. Mehr als 3.400 Hästrägerinnen und Hästräger sowie Musikkapellen und Festwagen zogen durch die Innenstadt. Etwa 100.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren dabei. In Stuttgart empfing Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) um 11:11 Uhr die Karnevalsvereine im Rathaus.

In Ravensburg sind die Hexen unterwegs. SWR Robert Müller

Die Bewohner von Engen (Kreis Konstanz) wurden am Rosenmontag mit Katzenmusik geweckt. Später lieferten sich Narrenrat und Stadtrat Wortgefechte bei der närrischen Gemeinderatssitzung. In Ravensburg fand einer der größten Umzüge der Region statt: 52 Zünfte sprangen mit einigen Tausend Hexen, anderen Hästrägern, Guggenmusikanten und Lumpenkapellen durch die Altstadt. Am Nachmittag gab es große Narrensprünge in Pfullendorf (Kreis Sigmaringen), Bad Waldsee und Wangen im Allgäu (beide Kreis Ravensburg).

Bei der "Da-Bach-na-Fahrt" fuhren Narren in Schramberg (Kreis Rottweil) am Montagmittag mit den bunt geschmückten Wasserfahrzeugen die Schiltach hinunter.

Dutzende Teams mussten extra eingebaute Holzrutschen im Fluss überwinden und dabei möglichst trocken bleiben. Sonst drohte ihnen Schmach und der sogenannte Patschnass-Orden. Die Tradition lockt jährlich tausende Besucherinnen und Besucher nach Schramberg.

In Schramberg werden phantasievolle Gefährte präsentiert, in denen es am Rosenmontag dann "da Bach na", also den Bach hinunter, geht. SWR Hardy Faisst

In Assamstadt (Main-Tauber-Kreis) waren beim großen Rosenmontagsumzug der Schlackohren bis zu 30.000 Besucherinnen und Besucher vor Ort. Mehr als 1.000 Teilnehmende und viele Zuggruppen zogen durch die kleine Gemeinde mit rund 2.300 Einwohnerinnen und Einwohnern.

In Erlenbach-Binswangen (Kreis Heilbronn) schlängelte sich am Mittag der Gaudiwurm durch die Innenstadt. Auch in Bad Rappenau-Obergimpern (Kreis Heilbronn) und in Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis) fanden größere närrische Veranstaltungen statt.

Närrisches Treiben in Assamstadt (Main-Tauber-Kreis). SWR

Nach dem vielen Regen der vergangenen Tage blieb das Wetter am Rosenmontag größtenteils trocken. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) waren leichte Schauer möglich - und traten wie zum Beispiel in Schramberg auch auf.

Zum Ausklang der Fastnacht am Dienstag soll es in Baden-Württemberg meist ebenso überwiegend trocken bleiben. Insgesamt wird es heiter bis wolkig mit Temperaturen zwischen fünf und zwölf Grad. Zum Aschermittwoch erwartet der DWD erneut starke Bewölkung und zeitweise Regen. Die Temperaturen steigen auf bis zu 14 Grad. In hohen Lagen im Schwarzwald kommt es zu starken bis stürmischen Böen.

Am Fasnetsdienstag geht die Party weiter: In Sigmaringen beginnt um 10 Uhr das "Historische Bräuteln". In Schömberg (Kreis Calw) erklingt um 10:02 Uhr das Narrenlied und um 11 Uhr gibt es den letzten "Bolanes", den Narrensprung. In Wilflingen (Kreis Rottweil) wird um 14 Uhr der Strohbär durch den Ort getrieben. In Bühl gibt es ab 14 Uhr einen Umzug. Danach springen vier Bühler "Drotzer" beim "Narrensprung" von der kleinen Bogenbrücke in den Bühler Talbach hinunter. In Kiebingen wird am Nachmittag der "Umzug der Eierleser" mit Fasnetspredigt abgehalten und in Rottenburg (alle Kreis Tübingen) steht die Taufe der Jung-Ahlande auf dem Programm.

In Heidelberg (Rhein-Neckar-Kreis) startet um 14:11 Uhr der Fastnachtsumzug. Er endet auf dem Marktplatz mit einer After-Umzugsparty.