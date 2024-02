Rosenmontagsumzüge in Ellwangen, Westerheim und Bopfingen

Am Montag feiern die Narren auf der Ostalb und im Raum Ulm mit Umzügen die Fasnet. In Ellwangen, in Bopfingen und in Westerheim schlängeln sich Zünfte, Musik- und Fasnetsgruppen durch die Städte.

Der Rosenmontag wird in Städten im Ostalbkreis und auch im Alb-Donau-Kreis mit Umzügen gefeiert. Das lockt tausende Besucher. In Westerheim im Alb-Donau-Kreis beispielsweise sind 90 Gruppen unterwegs, die Straßen sind gesäumt von Schaulustigen. Große und kleine Zuschauerinnen und Zuschauer freuen sich am Rosenmontag in Westerheim über 90 Fasnetsgruppen und Musikkapellen (Alb-Donau-Kreis). SWR Justus Madaus "Heilig's Blechle-Heidanei!" wird in Ellwangen-Pfahlheim gerufen In Ellwangen-Pfahlheim (Ostalbkreis) ist der Startschuss für den traditionellen Rosenmontagsumzug ebenfalls gefallen. Hier werden etwa 10.000 Besucherinnen und Besuchern gezählt, 2.800 Närrinnen und Narren gestalten den Umzug. Es empfiehlt sich, den Ruf der Pfahlheimer Limesnarren zu kennen: "Heilig's Blechle-Heidanei!" In Ellwangen-Pfahlheim säumen etwa 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauer am Rosenmontag die Straßen und jubeln den bunt gekleideten Närrinnen und Narren zu. SWR Peter Köpple Umzug und Schlossgeistverbrennung in Obermarchtal Die Burgnarren Bopfingen (Ostalbkreis) sind am Montagnachmittag in den Gassen von Schlossberg und Flochberg unterwegs. Auch in Ehingen-Kirchen (Alb-Donau-Kreis) ziehen die Närrinnen und Narren durch den Ort. Und in Obermarchtal ebenfalls im Alb-Donau-Kreis mündet der Fasnetsmedig in die Schlossgeistverurteilung am Abend. Tauben- und Hundemarkt an Rosenmontag in Lauchheim Hunde werden heutzutage nicht mehr versteigert - Hähne, Hasen, Kaninchen und Tauben aber durchaus. Seit 1893 gibt es die Traditionsveranstaltung im Festsaal des Gasthauses Thamasett in Lauchheim im Ostalbkreis. Mancher sichert sich schon um 8:30 Uhr einen Sitzplatz. Alle halbe Stunde wir ein Tier versteigert, dazwischen gibt es Gaudi und Musik. Traditionsveranstaltung seit 1893: In Lauchheim (Ostalbkreis) werden am Rosenmontag Hähne, Hasen und Tauben nach amerikanischem Vorbild versteigert. Wirt Eberhard Thamasett (rechts) ist der Auktionator. Der Hahn im Bild geht für 72 Euro weg. SWR Peter Köpple