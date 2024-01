Narri, Narro und Helau! Die Narrenzünfte ziehen wieder durch die Straßen in Ostwürttemberg und rund um Ulm. Auf dieser Seite haben wir alle Informationen zu den Umzügen zusammengestellt.

Ob in Schwäbisch Gmünd oder Ehingen, in Ulm oder Dischingen: Viele Orte im Ostalbkreis, dem Kreis Heidenheim oder dem Alb-Donau-Kreis sind bis Mitte Februar 2024 wieder fest in der Hand der Narren. Sie werden sich auch dieses Jahr wieder durch die Straßen und Gassen schlängeln, Zehntausende werden ihnen zujubeln. Den Auftakt machen am Sonntag (21. Januar) Umzüge durch Oberkochen und Ulm:

Fasnetsumzüge und Faschingsumzüge 2024 in der Übersicht

Auf dieser Seite haben wir zahlreiche Fasnetsumzüge und Faschingsumzüge für Sie zusammengefasst: Wann sie stattfinden, wie groß sie sind, welche Beonderheiten es gibt und wo Sie parken können. Sie finden sowohl die großen Umzüge, wie den in Schwäbisch Gmünd, als auch die in kleineren Orten.

Außergewöhnlich groß feiern in diesem Jahr die Burgnarren aus Bopfingen (Ostalbkreis). Sie haben ihre 44. Jubiläumssaison und richten das 27. Freundschaftstreffen des Bundes Deutscher Karneval mit einem großen Narrenwochenende vom 26. bis 28. Januar aus.

21. Januar (Sonntag) ab 13:30 Uhr: Fasnachtsumzug in Oberkochen



Veranstalter: Narrenzunft Oberkochener Schlagga-Wäscher e.V.

Narrenzunft Oberkochener Schlagga-Wäscher e.V. Das rufen die Narren: " Schlagg-hoi"

Schlagg-hoi" So verläuft die Umzugsstrecke: Durch die Innenstadt

27. Januar (Samstag) ab 13:01 Uhr: Fasnetsumzug in Lorch



Veranstalter: Lorcher Fasnetgesellschaft 1997 e.V.

Lorcher Fasnetgesellschaft 1997 e.V. Das rufen die Narren: dreimal "Schenkel-Hoi und dreimal Fetza-Hexa"

dreimal "Schenkel-Hoi und dreimal Fetza-Hexa" So viele Gruppen werden erwartet: 95

95 So viele Besucher kommen voraussichtlich: 4.000 bis 5.000

4.000 bis 5.000 So verläuft die Umzugsstrecke: Bahnhof - Innenstadt - Oriaplatz

Bahnhof - Innenstadt - Oriaplatz Hier können Sie parken: Parkplätze sind ausgewiesen, Anreise auch mit dem Zug über Zugstrecke Stuttgart-Aalen möglich

Parkplätze sind ausgewiesen, Anreise auch mit dem Zug über Zugstrecke Stuttgart-Aalen möglich So viel kostet der Eintritt: 3 Euro

3 Euro Diese Besonderheiten gibt es: einer der größten Fußgruppenumzüge im Ostalbkreis

27. Januar (Samstag) ab 16:30 Uhr: Dämmerumzug in Bopfingen



Veranstalter: Burgnarren Schloßberg-Flochberg e. V.

Burgnarren Schloßberg-Flochberg e. V. Das rufen die Narren: dreimal "Burgnarren-Helau"

dreimal "Burgnarren-Helau" So viele Gruppen werden erwartet: rund 20 Gruppen mit 800 Aktiven

rund 20 Gruppen mit 800 Aktiven So verläuft die Umzugsstrecke: Marktplatz Bopfingen - Hauptstraße - B29 - Jahnstraße - Sechtaplatz

Marktplatz Bopfingen - Hauptstraße - B29 - Jahnstraße - Sechtaplatz Hier können Sie parken: Parkplätze sind ausgeschildert, von Aufhausen wird es einen Bus-Shuttle nach Bopfingen geben. ÖPNV: Anreise mit der Bahn möglich

Parkplätze sind ausgeschildert, von Aufhausen wird es einen Bus-Shuttle nach Bopfingen geben. ÖPNV: Anreise mit der Bahn möglich So viel kostet der Eintritt: Eintritt frei

Eintritt frei Diese Besonderheiten gibt es: Ausschließlich Häs- und Musikgruppen. Anlässlich der 44. Jubiläumssaison sind die Burgnarren Ausrichter des 27. BDK-Freundschaftstreffen (Bund Deutscher Karneval) und richten das große Narrenwochenende vom 26. bis 28. Januar aus.

28. Januar (Sonntag) ab 13:11 Uhr: Großer Narrensprung durch Bopfingen



Veranstalter: Burgnarren Schloßberg-Flochberg e.V.

Burgnarren Schloßberg-Flochberg e.V. Das rufen die Narren: dreimal "Burgnarren-Helau"

dreimal "Burgnarren-Helau" So viele Gruppen werden erwartet: 60 Vereine mit vielen Untergruppen und 3.000 Aktiven

60 Vereine mit vielen Untergruppen und 3.000 Aktiven So viele Besucher kommen voraussichtlich: rund 15.000

rund 15.000 So verläuft die Umzugsstrecke: Kirchheimerstraße - B29 - Am Stadtgraben - Hauptstraße - B29 - Jahnstraße - Sechtaplatz

Kirchheimerstraße - B29 - Am Stadtgraben - Hauptstraße - B29 - Jahnstraße - Sechtaplatz Hier können Sie parken: Parkplätze sind ausgeschildert, von Aufhausen wird es einen Bus-Shuttle nach Bopfingen geben. ÖPNV: Anreise mit der Bahn möglich

Parkplätze sind ausgeschildert, von Aufhausen wird es einen Bus-Shuttle nach Bopfingen geben. ÖPNV: Anreise mit der Bahn möglich So viel kostet der Eintritt: 5 Euro (ab zwölf Jahren)

5 Euro (ab zwölf Jahren) Diese Besonderheiten gibt es: Fußgruppen, Garden, Musikgruppen und Hasträger aus dem gesamten süddeutschen Raum, sowie aus Österreich, der Schweiz und Slowenien. Anlässlich der 44. Jubiläumssaison sind die Burgnarren Ausrichter des 27. BDK-Freundschaftstreffen (Bund Deutscher Karneval) und richten das große Narrenwochenende vom 26. bis 28. Januar aus.

28. Januar (Sonntag) ab 13:31 Uhr: Faschingsumzug in Unterkochen



Veranstalter: Narrenzunft Bärenfanger e.V. Unterkochen

Narrenzunft Bärenfanger e.V. Unterkochen Das rufen die Narren: dreimal "Bärenfanger, Bärenfanger-Hoi, hoi, hoi"

dreimal "Bärenfanger, Bärenfanger-Hoi, hoi, hoi" So viele Gruppen werden erwartet: rund 2.000 Häs- und Maskenträger

rund 2.000 Häs- und Maskenträger So viele Besucher kommen voraussichtlich: 5.000

5.000 So verläuft die Umzugsstrecke: Sporthalle Unterkochen - Waldhäuser Straße - Kutschenweg - Roßbrunnenweg -Sporthalle Unterkochen

Sporthalle Unterkochen - Waldhäuser Straße - Kutschenweg - Roßbrunnenweg -Sporthalle Unterkochen Hier können Sie parken: Dorfmitte, am alten Sportplatz und am Friedhof Unterkochen; ÖPNV: Unterkochen und die Umzugsstrecke sehr gut mit Zug oder Bus erreichbar

4. Februar (Sonntag) ab 13:31 Uhr: Umzug durch Lauchheim



Veranstalter: Bettelsack-Narra Lauchheim 1982 e. V. und Stadt Lauchheim

Bettelsack-Narra Lauchheim 1982 e. V. und Stadt Lauchheim Das rufen die Narren: dreimal "Bettel hier-Bettel da!"

dreimal "Bettel hier-Bettel da!" So viele Gruppen werden erwartet: 80 Narrenzünfte und 3.300 Hästräger

80 Narrenzünfte und 3.300 Hästräger So viele Besucher kommen voraussichtlich: rund 10.000

rund 10.000 So verläuft die Umzugsstrecke: Aufstellung in der Kuhsteige - Lindenstraße - Hauptstraße Ende im Mittelhofer Weg

Aufstellung in der Kuhsteige - Lindenstraße - Hauptstraße Ende im Mittelhofer Weg Hier können Sie parken: am Friedhof, beim Café Bengelmann, Sonderpreisbaumarkt, Turnhalle. Für die Zuweisung der Parkplätze gibt es Ordner; ÖPNV: Anfahrt mit Bus und Bahn möglich.

am Friedhof, beim Café Bengelmann, Sonderpreisbaumarkt, Turnhalle. Für die Zuweisung der Parkplätze gibt es Ordner; ÖPNV: Anfahrt mit Bus und Bahn möglich. So viel kostet der Eintritt: 3 Euro

3 Euro Diese Besonderheiten gibt es: Einer der größten Umzüge im Ostalbkreis, was die teilnehmenden Zünfte angeht. Neben den großen Narrenzünften des Kreises sind Gruppen von der Alb, dem Schwarzwald und dem nahegelegenen Bayern dabei. Mitlaufen werden außerdem Elferrat, Garden, Narrenpolizei und Musikgruppen (Guggenmusiken und Fanfarenzüge). Aber auch Motivwagen fahren mit.

11. Februar (Sonntag) ab 13:30 Uhr: Faschingsumzug in Essingen



Veranstalter: Karnevalsvereinigung Haugga-Narra Essingen 1978 e. V.

Karnevalsvereinigung Haugga-Narra Essingen 1978 e. V. Das rufen die Narren: "Haugg-Narre"

"Haugg-Narre" So viele Gruppen werden erwartet: 30

30 So viele Besucher kommen voraussichtlich: 5.000

5.000 So verläuft die Umzugsstrecke: "neue Ortsmitte" (evangelische Kirche) - Ortsdurchfahrt (Bahnhofstraße) - Remshalle

"neue Ortsmitte" (evangelische Kirche) - Ortsdurchfahrt (Bahnhofstraße) - Remshalle Hier können Sie parken: öffentliche Parkplätze und Parkplätze von Supermärkten in der Ortsmitte; ÖPNV: Linienbus von Aalen aus

öffentliche Parkplätze und Parkplätze von Supermärkten in der Ortsmitte; ÖPNV: Linienbus von Aalen aus So viel kostet der Eintritt: 3 Euro für die Umzugsplaketten. Kinder sind frei.

3 Euro für die Umzugsplaketten. Kinder sind frei. Diese Besonderheiten gibt es: Zuschauer werden von den Teilnehmenden integriert und mitgezogen. Es ist ein kleinerer Umzug, der circa eine Stunde geht. Eignet sich für Familien mit Kindern. Nach dem Umzug geht es in die Remshalle, dort ist für ein buntes Faschingstreiben mit Musik und Tanz auf der Bühne gesorgt. Die Haugga-Narra feiern das 44-jährige Jubiläum nach, das wegen der Coronapandemie nicht stattfinden konnte.

11. Februar (Sonntag) ab 13:30 Uhr: Faschingsumzug in Neuler



Veranstalter: Neulermer Narren 1906 e.V.

Neulermer Narren 1906 e.V. So viele Gruppen werden erwartet: 12 Umzugswagen, 20 Fußgruppen und 8 Musikgruppen

12 Umzugswagen, 20 Fußgruppen und 8 Musikgruppen So viele Besucher kommen voraussichtlich: rund 20.000

rund 20.000 So verläuft die Umzugsstrecke: Beginn beim Gasthof Hirsch - Ladenburger Bierbrauerei - Landgasthof Bieg - Rathaus - Ende bei Gerstners Fruchtsäfte

Beginn beim Gasthof Hirsch - Ladenburger Bierbrauerei - Landgasthof Bieg - Rathaus - Ende bei Gerstners Fruchtsäfte Hier können Sie parken: Vor Ort sind Parkplätze über ein Parkleitsystem ausgeschildert.

Vor Ort sind Parkplätze über ein Parkleitsystem ausgeschildert. So viel kostet der Eintritt: 4 Euro

4 Euro Diese Besonderheiten gibt es: Am Umzug nehmen keine klassischen "Hästräger" und ähnliche Gruppen teil. Dafür gibt es Mottowagen, die in Handarbeit von den Gruppen gebaut werden, sie beinhalten technische Raffinesse und bunte Verzierungen. Die Fußgruppen stechen durch ihre farbenfrohen, meist selbst genähten Kostüme und ihre Tänze hervor. Nach dem Umzug gibt es im Dorf ein Platzkonzert der Guggengruppen und eine Faschingsparty in der Schierbachhalle.

12. Februar (Montag) ab 14:03 Uhr: Rosenmontagsumzug in Bopfingen-Schlossberg und Flochberg



Veranstalter: Burgnarren Schloßberg-Flochberg e.V.

Burgnarren Schloßberg-Flochberg e.V. Das rufen die Narren: dreimal "Burgnarren-Helau"

dreimal "Burgnarren-Helau" So viele Gruppen werden erwartet: 25 Vereine mit zahlreichen Untergruppen und rund 1.000 Aktiven

25 Vereine mit zahlreichen Untergruppen und rund 1.000 Aktiven So viele Besucher kommen voraussichtlich: rund 2.000

rund 2.000 So verläuft die Umzugsstrecke: Von Flochberg nach Schloßberg: Riesstraße - Bergstraße - Haufstraße

Von Flochberg nach Schloßberg: Riesstraße - Bergstraße - Haufstraße Hier können Sie parken: Parkplätze in Schloßberg an der Stauferhalle, in Bopfingen am Bahnhof, sowie in Flochberg; ÖPNV möglich: mit der Bahn nach Bopfingen, von dort ein kurzer Fußmarsch nach Schloßberg

Parkplätze in Schloßberg an der Stauferhalle, in Bopfingen am Bahnhof, sowie in Flochberg; ÖPNV möglich: mit der Bahn nach Bopfingen, von dort ein kurzer Fußmarsch nach Schloßberg So viel kostet der Eintritt: 3 Euro (ab zwölf Jahren)

3 Euro (ab zwölf Jahren) Diese Besonderheiten gibt es: Neben bekannten Gruppen aus dem Umland sind immer zahlreiche neue Gruppen und Zünfte aus dem Stuttgarter-, Allgäuer- und Augsburger-Raum dabei.

12. Februar (Montag) ab 13:30 Uhr: Rosenmontagsumzug in Ellwangen-Pfahlheim



Veranstalter: Pfahlheimer Limesnarren e.V.

Pfahlheimer Limesnarren e.V. Das rufen die Narren: " Heilig's Blechle-Heidanei!"

Heilig's Blechle-Heidanei!" So viele Gruppen werden erwartet: 69

69 So viele Besucher kommen voraussichtlich: 10.000 bis 12.000

10.000 bis 12.000 So verläuft die Umzugsstrecke: Start ist am Ortseingang von Röhlingen - Abt-Rudolf-Straße - Kastellhalle

Start ist am Ortseingang von Röhlingen - Abt-Rudolf-Straße - Kastellhalle Hier können Sie parken: Parkplätze sind ausgeschildert, Parkeinweiser vor Ort, Anreise ist auch mit dem Stadtbus Ellwangen möglich.

Parkplätze sind ausgeschildert, Parkeinweiser vor Ort, Anreise ist auch mit dem Stadtbus Ellwangen möglich. So viel kostet der Eintritt: 3 Euro

3 Euro Diese Besonderheiten gibt es: viele große Motivwagen und Guggen, danach traditioneller Straßenfasching im ganzen Ort mit vielen Veranstaltungen.

13. Februar (Dienstag) ab 13:30 Uhr: Traditioneller Faschingsumzug in Neresheim



Veranstalter: Narrenzunft Neresheim e. V.

Narrenzunft Neresheim e. V. Das rufen die Narren: "Narri-Narro"

"Narri-Narro" So verläuft die Umzugsstrecke: Kösinger Straße - Nördlinger Straße - Hauptstraße - Stadtgraben - Ende in Marktstraße am Narrenheim der Narrenzunft

Kösinger Straße - Nördlinger Straße - Hauptstraße - Stadtgraben - Ende in Marktstraße am Narrenheim der Narrenzunft Diese Besonderheiten gibt es: danach Kehraus im Partyzelt

13. Februar (Dienstag) ab 14 Uhr: Faschingsumzug in Ellwangen



Veranstalter: Stadtverwaltung Ellwangen mit den Ellwanger Narrenzünften

Stadtverwaltung Ellwangen mit den Ellwanger Narrenzünften Das rufen die Narren: unter anderem " Schlaft!-Gut" (dreimal)

unter anderem Schlaft!-Gut" (dreimal) So viele Gruppen werden erwartet: 70 bis 80 Gruppen

70 bis 80 Gruppen So viele Besucher kommen voraussichtlich: 10.000 bis 12.000

10.000 bis 12.000 So verläuft die Umzugsstrecke: durch die Innenstadt (Marien- und Spitalstraße)

durch die Innenstadt (Marien- und Spitalstraße) Hier können Sie parken: Wegen Baumaßnahmen zur Landesgartenschau 2026 in Ellwangen kann die Stadt erst kurz vor dem Umzug Parkmöglichkeiten auf ihrer Homepage bekanntgeben; ÖPNV: Anreise mit dem StadtBus, StadtLandBus oder mit dem Zug sind auf jeden Fall möglich.

Wegen Baumaßnahmen zur Landesgartenschau 2026 in Ellwangen kann die Stadt erst kurz vor dem Umzug Parkmöglichkeiten auf ihrer Homepage bekanntgeben; ÖPNV: Anreise mit dem StadtBus, StadtLandBus oder mit dem Zug sind auf jeden Fall möglich. So viel kostet der Eintritt: 4 Euro

Schwäbisch Gmünd gilt als Hochburg für Guggenmusik. Der Umzug ist am 13. Februar 2024. IMAGO IMAGO / Pond5 Images

13. Februar (Dienstag) ab 13:30 Uhr: Gmender Fasnetsumzug in Schwäbisch Gmünd



Veranstalter: Gmender Fasnet

Gmender Fasnet Das rufen die Narren: " Hella Hella-Gamundia"

Hella Hella-Gamundia" So viele Gruppen werden erwartet: rund 90 Gruppen

rund 90 Gruppen So viele Besucher kommen voraussichtlich: rund 50.000

rund 50.000 So verläuft die Umzugsstrecke: Beginn Bockstorplatz - Uferstraße - Sebaldplatz - Untere Zeiselbergstraße - Königsturmstraße - Rosenstraße - Kalter Markt - Kappelgasse - Marktplatz - Bocksgasse - Ende am Predigerplatz (Aufstellungsort und erster Streckenabschnitt haben sich in diesem Jahr geändert)

Beginn Bockstorplatz - Uferstraße - Sebaldplatz - Untere Zeiselbergstraße - Königsturmstraße - Rosenstraße - Kalter Markt - Kappelgasse - Marktplatz - Bocksgasse - Ende am Predigerplatz (Aufstellungsort und erster Streckenabschnitt haben sich in diesem Jahr geändert) Hier können Sie parken: Parkhäuser in der Stadt, Anreise ist aber auch mit dem ÖPNV möglich, Bahnhof und Busbahnhof sind nur wenige Minuten von der Umzugsstrecke entfernt.

Parkhäuser in der Stadt, Anreise ist aber auch mit dem ÖPNV möglich, Bahnhof und Busbahnhof sind nur wenige Minuten von der Umzugsstrecke entfernt. So viel kostet der Eintritt: 4 Euro

4 Euro Diese Besonderheiten gibt es: Der Umzug ist eine Mischung aus Karneval und Alemannischer Fasnacht, mit dabei sind Gruppen aus der Region und von weiter weg.

11. Februar (Sonntag) ab 13:33 Uhr: Faschingsumzug in Dischingen



Veranstalter: Faschingsverein Dischingen 1973 e. V.

Faschingsverein Dischingen 1973 e. V. Das rufen die Narren: dreimal "Narro-Heil"

dreimal "Narro-Heil" So viele Gruppen werden erwartet: rund 130

rund 130 So viele Besucher kommen voraussichtlich: rund 15.000

rund 15.000 So verläuft die Umzugsstrecke: Beginn in der Torstraße - Hauptstraße - Jungbauernstraße - Fleinheimer Straße - Dorfmitte

Beginn in der Torstraße - Hauptstraße - Jungbauernstraße - Fleinheimer Straße - Dorfmitte Hier können Sie parken: Parkplätze sind ausgeschildert

Parkplätze sind ausgeschildert So viel kostet der Eintritt: 4 Euro

4 Euro Diese Besonderheiten gibt es: selbst gebaute Motiv- und Mottowagen zu Themen aus der Welt, Deutschland und der Gemeinde, mit dabei sind viele Vereine aus der Umgebung und Guggenmusik. Danach gibt es eine Party im Zelt mit DJ Wugge und Mc Hülle.

21. Januar (Sonntag) ab 13:13 Uhr: "Ulmzug", Umzug durch Ulm



Veranstalter: Narrenzunft Ulm e. V.

Narrenzunft Ulm e. V. Das rufen die Narren: " Zong raus"

Zong raus" So viele Gruppen werden erwartet: 103

103 So viele Besucher kommen voraussichtlich: rund 15.000

rund 15.000 So verläuft die Umzugsstrecke: Durch die Innenstadt rund um das Ulmer Münster.

Durch die Innenstadt rund um das Ulmer Münster. Hier können Sie parken: Parkhäuser in Ulm; ÖPNV: Anfahrt mit Bussen und Straßenbahn möglich, Park and Ride

Parkhäuser in Ulm; ÖPNV: Anfahrt mit Bussen und Straßenbahn möglich, Park and Ride So viel kostet der Eintritt: Eintritt frei, die "ULMZUGsplakette" kostet 4 Euro

Eintritt frei, die "ULMZUGsplakette" kostet 4 Euro Diese Besonderheiten gibt es: Mit dabei sind 6.000 Narren aus Süddeutschland (Allgäu, Bodensee und Oberschwaben) und zum Teil aus Österreich und der Schweiz. Die Zunftgruppe GaugaMa der Narrenzunft Ulm e. V. feiert darüber hinaus ihr 30-jähriges Bestehen - unter anderem mit dem Narrenspiel am 7. Februar 2024 und einer Ausstellung im Söflinger Museum.

In Ulm geht's in diesem Jahr am 21. Januar rund - beim "Ulmzug 2024". IMAGO IMAGO / Ullrich Gnoth

27. Januar (Samstag) ab 18 Uhr: Nachtumzug in Allmendingen



Veranstalter: NZ Allmendingen e.V.

NZ Allmendingen e.V. Das rufen die Narren: " Zigeiner, Zigeiner, Zigeiner send au Leit, ond wenn Zigeiner Fasnet hand, noch isch de narrig Zeit; dreimal Kessler-Treiber"

Zigeiner, Zigeiner, Zigeiner send au Leit, ond wenn Zigeiner Fasnet hand, noch isch de narrig Zeit; dreimal Kessler-Treiber" So viele Gruppen werden erwartet: 80

80 So verläuft die Umzugsstrecke: Gasthaus Kreuz - an der Kleindorferstraße entlang - Festplatz Allmendingen

Gasthaus Kreuz - an der Kleindorferstraße entlang - Festplatz Allmendingen Hier können Sie parken: Anreise mit Bus oder Bahn möglich, Parkplätze gibt es in der Bahnhofstraße. Wie jedes Jahr werden Shuttle Busse für alle Ortsteile von Allmendingen und Ehingen bereitgestellt.

Anreise mit Bus oder Bahn möglich, Parkplätze gibt es in der Bahnhofstraße. Wie jedes Jahr werden Shuttle Busse für alle Ortsteile von Allmendingen und Ehingen bereitgestellt. Diese Besonderheiten gibt es: Der Umzug wird angeführt von der Zigeunerkapelle Allmendingen, danach folgen weitere Musikgruppen, Narrenzünfte aus der Umgebung und von weiter weg.

11. Februar (Sonntag) ab 14 Uhr: Umzug in Munderkingen



Veranstalter: Trommgesellenzunft Munderkingen e.V.

Trommgesellenzunft Munderkingen e.V. Das rufen die Narren: "Narro-Hee"

"Narro-Hee" So viele Gruppen werden erwartet: 6 befreundete Zünfte, 3 Gruppen der Trommelgesellenzunft und 10 originelle Gruppen, dazu jeweils 10 Musikkapellen.

6 befreundete Zünfte, 3 Gruppen der Trommelgesellenzunft und 10 originelle Gruppen, dazu jeweils 10 Musikkapellen. So viele Besucher kommen voraussichtlich: 2.500 bis 3.000

2.500 bis 3.000 So verläuft die Umzugsstrecke: Emerkinger Straße - Schillerstraße - Martinstraße - Marktplatz zum Marktbrunnen

Emerkinger Straße - Schillerstraße - Martinstraße - Marktplatz zum Marktbrunnen Hier können Sie parken: In der Nähe des Bahnhofs am Schulzentrum. ÖPNV: Munderkingen liegt an der Bahnstrecke Ulm -Sigmaringen und ist halbstündlich per Bahn gut erreichbar. Vom Bahnhof sind es noch fünf Minuten in die Innenstadt.

In der Nähe des Bahnhofs am Schulzentrum. ÖPNV: Munderkingen liegt an der Bahnstrecke Ulm -Sigmaringen und ist halbstündlich per Bahn gut erreichbar. Vom Bahnhof sind es noch fünf Minuten in die Innenstadt. So viel kostet der Eintritt: 4 Euro (Kinder sind frei)

4 Euro (Kinder sind frei) Diese Besonderheiten gibt es: Originelle Gruppen, die sich jedes Jahr ein neues Thema überlegen. Aufwändige Häs, Kontakt mit den Zuschauern und selbstgebastelte kleine Geschenkle zum Thema passend. Auch die Partnerstadt Riedesheim (Elsass) ist wieder mit einer Gruppe dabei. Im Anschluss findet der traditionelle Brunnensprung statt. Zwei unverheiratete Männer springen um 15:45 Uhr nach Tänzen und Sprüchen in den Marktbrunnen.

11. Februar (Sonntag) ab 14:01 Uhr: Fasnetumzug in Dietenheim (zur Fasnet: Ranzenburg)



Veranstalter: Narrenzunft Dietenheim

Narrenzunft Dietenheim Das rufen die Narren: "Narro-Ahoi!"

"Narro-Ahoi!" So viele Besucher kommen voraussichtlich: 8.000 bis 10.000

8.000 bis 10.000 Diese Besonderheiten gibt es: Mix aus rheinischem Karneval und schwäbisch-alemannischer Straßenfasnet

Mix aus rheinischem Karneval und schwäbisch-alemannischer Straßenfasnet So verläuft die Umzugsstrecke: Innenstadt

12. Februar (Montag) ab 13:31 Uhr: Rosenmontagsumzug in Westerheim



Veranstalter: IGF Westerheim

IGF Westerheim Das rufen die Narren: "Stelza-Hoi, Stelza-Hoi, Stelza-Hoi-Hoi-Hoi!"

"Stelza-Hoi, Stelza-Hoi, Stelza-Hoi-Hoi-Hoi!" So viele Gruppen werden erwartet: 90

90 So viele Besucher kommen voraussichtlich: rund 3.000

rund 3.000 So verläuft die Umzugsstrecke: Gasthof Adler - Rathaus - Albhalle

Gasthof Adler - Rathaus - Albhalle Hier können Sie parken: an der Albhalle, Shuttlebusse aus den umliegenden Ortschaften

an der Albhalle, Shuttlebusse aus den umliegenden Ortschaften So viel kostet der Eintritt: 3,50 Euro

3,50 Euro Diese Besonderheiten gibt es: viele große Mottowagen

13. Februar (Dienstag) ab 14 Uhr: Umzug in Ehingen