Das Narrenjahr steht im Zeichen "100 Jahre Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte", der viele Zünfte der Region angehören. Das und weitere Höhepunkte der Fasnet 2024:

Narri, Narro! Das erste große närrische Wochenende vom 12.-14. Januar lockt unter anderem auf den Kleinen Heuberg (Zollernalbkreis), wo die Narrenzunft Weilen unter den Rinnen ihr 60-jähriges Jubiläum feiert - mit einem Nachtumzug am Freitag ab 19 Uhr und einem Narrentreffen am Sonntag um 13.30 Uhr.

100 Jahre Narrenzunft Aistaig

Die sechs Zünfte des Narrenrings Oberer Neckar treffen sich anlässlich des 100. Jubiläums der Narrenzunft Aistaig (Kreis Rottweil) am 13.1. zum Nachtumzug. Los geht es um 19 Uhr. Am 14.1. sind beim Jubiläumsumzug um 13.30 Uhr zahlreiche Gastzünfte eingeladen.

Guggamusik gibt es auch auf der Alb

Das 40. Alb-Lauchert-Ringtreffen veranstalten die Narrenzünfte Veringenstadt und Glecklesbender Veringendorf gemeinsam in Veringenstadt (Kreis Sigmaringen) unter dem Motto "VerRINGen on fire" mit einem Nachtumzug am 12.1. um 19 Uhr und dem Ringumzug am 14.1. um 13.30 Uhr.

Mitglied des Alb-Lauchert-Rings ist auch die Vetterzunft Harthausen auf der Scher, einem Ortsteil von Winterlingen (Zollernalbkreis). Dort wurde 1990 eine Guggamusik gegründet und vier Jahre später die Vetterzunft.

Bei gutem und bei schlechtem Wetter grüßt euch der Harthauser Vetter.

Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums findet am 19.1. ab 19 Uhr das Guggamusiktreffen in der Festhalle Harthausen statt, gefolgt von einem Nachtumzug am 20.1. um 19 Uhr.

Die Gugguba Hechingen organisiert das Guggenfestival am 20. Januar. Gugguba Hechingen

Am selben Abend lädt in Hechingen die "Gugguba" um 19.30 Uhr zum 10. Internationalen Guggenfestival mit Bands aus Österreich, Deutschland und der Schweiz ein.

Die Narrenzunft Kübele-Hannes Lautlingen veranstaltet zu ihrem 25-jährigen Jubiläum am 20.1. das Kinderringtreffen des Narrenfreundschaftsrings Zollernalb mit Kinderringumzug um 13.30 Uhr und einem Jubiläumsumzug um 18.30 Uhr.

Zünfte von Neckar und Alb in Oberschwaben

Die Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) feiert als älteste Narrenvereinigung in diesem Jahr ihr 100-jähriges Jubiläum mit einem großen Narrentreffen vom 19.1. bis 21.1. im oberschwäbischen Weingarten (Kreis Ravensburg). Dabei sind auch Zünfte aus der Region Neckar-Alb vertreten: die Butzenzünfte aus Kiebingen und Hirrlingen, die Althistorische Narrenzunft Narrhalla Hechingen, die Hexenzunft Obernheim, der Kübelesmarkt Bad Cannstatt, die Urzelnzunft Sachsenheim und die Narrenzünfte Haigerloch, Rottenburg, Schömberg, Wehingen, Wellendingen und Wilflingen.

D´ Landschaft Neckar-Alb find i guat, des isch a Fasnet, die goht dir i´s Bluat.

Narrentreffen in Wellendingen und Narrentag in Oberndorf

Zwischen zwei herausragenden, überregionalen Narrentreffen müssen sich die Narrenfreunde am letzten Wochenende im Januar entscheiden. Entweder man geht nach Wellendingen (Kreis Rottweil), wo die Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte ihr Landschaftstreffen Neckar-Alb ausrichtet oder zum Narrentag des legendären Viererbunds in Oberndorf am Neckar.

Einer aus dem Viererbund: Die Oberndorfer Hansel. SWR Edi Graf

Narrentag mit den Freunden des Viererbunds

Nur alle vier Jahre sind Elzacher Schuttig, Überlinger Hänsele, Oberndorfer Narro und Rottweiler Federehannes außerhalb ihrer Stadtmauern zu erleben. Den Auftakt zum Narrentag bildet am 26.1. um 19.30 Uhr das Fasnetskonzert der Stadtkapelle Oberndorf, in dem unter anderem der "EURO“ erklingt, die Abfolge der Narrenmärsche der Viererbundzünfte.

Der Kenner der überlieferten Fasnet weiß genau, wie selten die Viererbundzünfte ihre alten Fasnetstraditionen außerhalb ihrer Stadtmauern präsentieren.

Allein das mystische Schuttigfeuer der Teufelsgestalten aus dem Schwarzwald wird in Oberndorf nach dem Nachtumzug am 27.1. für Gänsehaut sorgen. Am Sonntag folgt der Große Umzug der Viererbundzünfte um 14 Uhr.

Landschaftstreffen am Fuß des Lembergs

Beim Landschaftstreffen in Wellendingen sind, neben den Zünften der Landschaft Neckar-Alb aus den Landkreisen Zollernalb, Tübingen, Tuttlingen und Freudenstadt, auch aus anderen Landschaften die Bockzunft Stetten am kalten Markt, die Narrenzunft Grünwinkel Geisingen und zahlreiche weitere Zünfte der VSAN und aus der Nachbarschaft zu Gast. Höhepunkte sind am 27.1. um 19 Uhr der Brauchtumsabend der Landschaft Neckar-Alb im Festzelt mit dem Musikverein Wellendingen und am 28.1. um 13 Uhr der Große Umzug mit 35 Zünften.

Tipp: Wer sich an diesem Wochenende weder den Narrentag in Oberndorf noch das Landschaftstreffen Neckar-Alb in Wellendingen entgehen lassen möchte, sollte den Oberndorfer Nachtumzug am 27.1. um 19 Uhr mit dem Wellendinger Umzug am 28.1. um 13 Uhr verbinden. Die Entfernung zwischen den beiden Narrennestern beträgt etwa 30 Kilometer.

Zahlreiche Narrenringe und -vereinigungen haben sich in den letzten Jahrzehnten in der Region gegründet und so ist es nicht verwunderlich, dass es in der kurzen Fasnet 2024 zu einigen Terminüberschneidungen bei den großen Narrentreffen kommt.

Stoibrecher aus Horb (Kreis Freudenstadt). SWR Edi Graf

Treffen von Heuberg, Schwarzwald, Alb und Baar

Einige Zünfte des Narrenfreundschaftsrings Schwarzwald-Baar-Heuberg kann man am 26.1. in Wellendingen beim Brauchtumsabend im Festzelt erleben, am 28.1. sind sie hingegen zu Gast beim Ringumzug um 13 Uhr innerhalb des eigenen Ringtreffens (26.-28.1.) in Lauterbach (Kreis Rottweil).

Für den Narrenring Alb-Lauchert laden am selben Wochenende die Burgnarren Neufra / Hohenzollern (Kreis Sigmaringen) am 27.1. um 15.40 Uhr zum 40-jährigen Jubiläums-Dämmerumzug und anschließender Narrennacht ein.

SWR überträgt live Umzug aus Horb

In Horb am Neckar (Kreis Freudenstadt) wird am letzten Januarwochenende das Jubiläum 100 Jahre Narrenzunft Horb mit dem Ringtreffen des Närrischen Freundschafsrings Neckar-Gäu gefeiert. Der Große Ringumzug startet am 28.1. um 13.30 Uhr, der SWR überträgt den Umzug live im Fernsehen.

Fasnets-Start an Lichtmess

Mit Maria Lichtmess am 2.2. beginnt in vielen Narrennestern die Fasnet, so auch in Hirrlingen (Kreis Tübingen), wo ab diesem Termin wieder die Original Hirrlinger Butzen springen. Der große Zunftumzug der Butzenzunft ist traditionell immer am Sonntag vor dem "Auselega Dauschdeg", wie man hier den "Schmotzigen" nennt.

Butz, Butz Dollia, hot an alta Doffel an!

In diesem Jahr findet er als Jubiläumsumzug "Fascht no 60" am 4.2. um 14 Uhr in Hirrlingen statt. Auch in Bühl bei Tübingen wird an Maria Lichtmess die Flegga-Fasnet eröffnet: Mit ihrem Hexenorakel "Äsche Deida" blicken die Daal-Hexa am Abend des 2.2. närrisch auf das kommende Jahr: "Ob’s guat wird oder schleacht…"

I bee a Hex, Hex, vom Bihlerdal, mir isch älles scheißegal.

Binsdorf, Mössingen und Bubsheim stehen Kopf

Am letzten Wochenende vor dem Schmotzigen treffen sich die Narren noch einmal überregional, bevor dann Hauptfasnet beginnt, bei der die Traditionen vor Ort gepflegt werden. So führt der Narrenfreundschaftsring Zollernalb am 4.2. um 13.30 Uhr seinen Ringumzug in Binsdorf (Zollernalbkreis) durch. Dort feiert die Narrenzunft Binsdorf 1984 ihren 40. Geburtstag.

Zum 30. Geburtstag des Original Steinlachtaler Fasnachtsvereins 1994 wird vom 2.2. bis 4.2. in Mössingen (Kreis Tübingen) gefeiert, und am Sonntag gibt es um 13.30 Uhr einen Umzug. Auf dem Großen Heuberg lädt die Habermuszunft Bubsheim anlässlich ihres 40-jährigen Jubiläums vom 2.2. bis 4.2. zum Ringtreffen der Narrenfreunde Heuberg ein, mit dem Umzug am Sonntag um 13.30 Uhr.

Narrengericht vor dem Start in die Hauptfasnet

Auf das Jahr 1278 geht die Hohe Gerichtsbarkeit in Dornstetten (Kreis Freudenstadt) zurück, wo die Aufführung des alljährlichen Dornstetter Narrengerichts auf dem Marktplatz zu den närrischen Höhepunkten des Narrenvereins Dornstetter Drillerhansele zählt.

Schurka vor’s Gericht!

Der Umzug, bei dem der Delinquent von den Schurkenfängern durch das Städtle geschleift wird, startet am 4.2. um 13 Uhr. Am 8.2. beginnt mit dem Schmotzigen, Auseligen oder Gompigen Dauschteg (Donnerstag) die eigentliche Fasnetszeit. Jeder närrisch geprägte Ort hat seine eigenen Brauchformen, von denen sich viele – wie Schülerbefreiung, Rathaussturm und Narrenbaumsetzen – weit verbreitet haben.

Der Schellnarr aus Wilflingen. SWR Edi Graf

Andere wiederum sind ortsspezifisch geblieben, wie das Ausrufen des Bräutelns in Haigerloch, das Altweibertreiben in Hechingen (beide Zollernalbkreis), das Streuen des Narrensamens in Wilflingen (Kreis Rottweil) oder der Ahlandtanz in Rottenburg (Kreis Tübingen). Jetzt gilt mehr denn je der Text eines Raudaburger Fasnetslieds: "An Dreikönig isch so weit, do goht se a dia Fasnetszeit. No hend älle Narre ihren Sparre…"