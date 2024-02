per Mail teilen

Mit 60 Zugnummern ziehen die Karlsruher Fastnachter am Dienstagnachmittag durch die Stadt. Es ist der Höhepunkt der närrischen Tage in Karlsruhe, bei dem man gut zu Fuß sein muss.

Zum 90. Mal ziehen die Närrinnen und Narren am Faschingsdienstag mit ihren Gruppen und Zugnummern durch die Karlsruher Innenstadt. Der traditionsreiche Umzug führt über eine Strecke von 2,2 Kilometern unter dem Motto "Karlsruhs Umzug zieht famos – scho 90 mol durch d‘ Kaiserstroß".

Wo beginnt der Karlsruher Fastnachtsumzug?

Wie kommt man am besten an die Strecke?

Wann und wo endet der Umzug?

Wie groß werden die Verkehrsbehinderungen sein?

Die ersten närrischen Gruppen werden sich um die Mittagszeit am südlichen Rand der Innenstadt aufstellen. Der Karlsruher Fastnachtsumzug startet um 14:11 Uhr auf der Ettlinger Straße für Fußgruppen und nebenan auf dem Festplatz bei der Schwarzwaldhalle für alle Fahrzeuge. 26 Fahrzeuge sind dabei. Danach bewegt sich der Umzug durch die Mathystraße und dann über die Karlstraße zur Kaiserstraße. Auf der Kaiserstraße setzt er sich in Richtung Osten bis zum Marktplatz fort. An der Kreuzung von Mathy- und Karlstraße gibt es einen besonderen Familienbereich.

Die Strecke des Karlsruher Fastnachtsumzugs 2024 Pressestelle Karlsruher Festausschuss

Das wird in diesem Jahr besonders schwierig. Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) werden ab dem frühen Dienstagmorgen bestreikt. Das bedeutet, dass am Dienstag keine Straßenbahnen und kaum Busse im Stadtgebiet fahren. Dagegen verkehren die meisten S-Bahnen wie üblich. Bei milden Temperaturen sind Närrinnen und Narren gut beraten, wenn sie sich zu Fuß oder mit dem Fahrrad auf den Weg an die Strecke machen.

Der Karlsruher Fastnachtsumzug endet gegen 16:30 Uhr in der Innenstadt auf der Karl-Friedrich-Straße am Marktplatz. Bis zum frühen Dienstagabend gibt es hier Programm. Der Festausschuss Karlsruher Fastnacht (FKF) wird den Rathausschlüssel zurückgeben und wie in den vergangenen Jahren werden die schönste Wagengruppe und die schönste Fußgruppe prämiert. Der Kehraus des Fastnachtsumzugs 2024 findet dann vor dem Rathaus statt.

Laut Polizei wird es entlang der Strecke Straßensperrungen und dadurch Verkehrsbehinderungen geben. Mit den ersten Sperrungen muss am Dienstag ab 11:45 Uhr gerechnet werden. Der Karoline-Luise-Tunnel in der Kriegsstraße wird nicht gesperrt und bleibt bis auf kurzzeitige Sperrungen einer Ausfahrt Richtung Stadtmitte während des Umzugs befahrbar. An der Strecke wird es auch 2024 SOS-Inseln als Anlaufpunkte für Bürgerinnen und Bürger geben. Um Alkoholmissbrauch von Kindern und Jugendlichen zu verhindern sind Jugendschutzteams von Polizei und Behörden unterwegs.