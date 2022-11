Das milde Herbstwetter in BW setzt sich fort. Trotz einiger dichter Wolkenfelder und Schauer erwarten uns in Baden-Württemberg Temperaturen bis zu 16 Grad. Zwischen den Wolken zeigt sich vereinzelt auch die Sonne, vor allem am Bodensee. Den Wetterbericht der gestrigen Sendung gibt es hier:

6:00 Uhr

Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg

Der Streit um den Chefsessel am Oberlandesgericht in Stuttgart geht weiter. Die bisherige OLG-Präsidentin Cornelia Horz ist seit Mai im Ruhestand. Über die Nachfolgeregelung streiten mittlerweile nicht nur das baden-württembergische Justizministerium und der Deutsche Richterbund, sie ist längst auch ein Politikum. Das Verwaltungsrericht Stuttgart entscheidet heute über die Klage und den Eilantrag von Justizministerin Marion Gentges (CDU) gegen die Entscheidung des Präsidialrats. Der Vorgang ist bisher einmalig in Baden-Württemberg: Das Justizministerium klagt vor dem Verwaltungsgericht gegen den von Richterinnen und Richtern besetzten Präsidialrat des OLG Stuttgart. Grund ist, dass das Ministerium eine Abteilungsleiterin aus dem eigenen Haus als neue OLG-Präsidentin durchsetzen will.

Ebenfalls heiß diskutiert wurden die Luftrettungsstandorte. Letztlich geht es darum, von wo aus Rettungshubschrauber im Land starten. So hat der Landtag unlängst bereits beschlossen, dass der Rettungshubschrauber Christoph 45 in Zukunft nicht mehr in Friedrichshafen beheimatet sein wird. Bereits am Vormittag soll bei einer Pressekonferenz bekanntgegeben werden, wo die Luftrettungsstandorte in Baden-Württemberg künftig angesiedelt sein werden.

Und dann wird uns das Thema Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie beschäftigen. In den vergangenen Wochen und Tagen wurde im ganzen Land regelmäßig gestreikt. Vielleicht kommt es heute ja zu einer Einigung beziehungsweise zumindest einer Annäherung der Konfliktparteien. Für den frühen Nachmittag ist auf jeden Fall ein kurzes Statement der Verhandelnden angekündigt.