Zwei Tote bei Wohnhausbrand in Esslingen

Am Donnerstagmorgen ist die Feuerwehr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Esslingen gerufen worden. Zwei Menschen konnten nur noch tot aufgefunden werden.

Bei einem Wohnhausbrand in der Stuifenstraße in Esslingen-Zollberg sind am Donnerstagmorgen zwei Senioren ums Leben gekommen. Das sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums auf SWR-Anfrage. Der Brand konnte mittlerweile gelöscht werden, so die Feuerwehr am Vormittag.

Tote bei Wohnhausbrand in Esslingen: Ursache noch unklar

Bei den Toten soll es sich um ein älteres Paar im Alter von 84 und 89 Jahren handeln. Die Leiche der 89-jährigen Frau wurde in den Trümmern entdeckt. Ihr 84-jähriger Ehemann starb trotz Reanimation kurz nach dem Eintreffen der Rettungskräfte. Der Brand war im Schlafzimmer des Ehepaars ausgebrochen und hat sich auf das Erdgeschoss beschränkt. Die Bewohnerinnen und Bewohner darüber konnten am Vormittag wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Viele Details seien noch unklar. So konnte die Polizei bislang noch keine Angaben zur Brandursache und zur Schadenshöhe machen.