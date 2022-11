Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker.

6:08 Uhr Wetterbericht: Es bleibt mild Dank der Tiefs, die vom Atlantik her kommen, bleibt es in den nächsten Tagen in Baden-Württemberg weiterhin mild. So wird am Mittwoch ein Mix aus Wolken, Sonne und milden 16 Grad erwartet. Am Morgen kann es noch zu örtlichen Schauern kommen, doch abgesehen davon bleibt es trocken. Hier der Wetterbericht aus der gestrigen Sendung: Video herunterladen (6,5 MB | MP4) Über dieses Thema berichtete SWR Aktuell BW im Fernsehen am 15. November 2022 um 18 Uhr. AUTOR/IN Marc-Julien Heinsch

6:01 Uhr Ausblick auf den Tag: Das wird heute wichtig in BW Nach dem kurzen Ausflug in die USA schauen wir gemeinsam auf Baden-Württemberg:

Ab heute endet die Isolationspflicht für Corona-Infizierte im Land. Außerhalb der Wohnung gilt für Erkrankte eine fünftägige Maskenpflicht ."Die Aufhebung der Absonderungspflicht ist aus infektiologischer Sicht derzeit vertretbar", sagte Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne). "Grundsätzlich gilt: Wer krank ist und Symptome hat, sollte wie bisher auch zu Hause bleiben und sich krankschreiben lassen." In Südkorea schon Alltag, in Baden-Württemberg brandneu: In Freiburg entsteht die erste Photovoltaik-Radwegüberdachung im Land. So soll aus dem Radweg an der Freiburger Messe ein 300 Meter langer "Solardachradweg" werden. Es sei der erste dieser Art in Deutschland und Europa, teilte der Energieanbieter Badenova Wärmeplus mit. Das Unternehmen setzt das Projekt mit der Stadt Freiburg um. Beschäftigte des Autozulieferers Schaeffler wollen in der Innenstadt von Bühl (Kreis Rastatt) demonstrieren. Nachdem der Konzern angekündigt hat, weltweit 1.300 Stellen zu streichen, hofft der Betriebsrat auf eine große Beteiligung. Am Landgericht Baden-Baden wird über die Sicherungsverwahrung eines ehemaligen Schwimmlehrers verhandelt. Der Mann war 2018 zu zwölf Jahren Haft wegen schweren sexuellen Missbrauchs verurteilt worden. Er hatte sich an über 30 Mädchen im Alter von vier bis elf Jahren vergangen. Die Taten geschahen während seiner Schwimmkurse. Das Landgericht hatte seinerzeit auch Sicherungsverwahrung für den Mann angeordnet. Dies hatte der Bundesgerichtshof auf die Revision des Mannes hin kassiert. Das Landgericht muss darüber neu befinden. An der Haftstrafe ändert sich dadurch nichts. AUTOR/IN Marc-Julien Heinsch