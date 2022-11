"Letzte Generation" weist Vorwürfe von BW-Innenminister Strobl zurück

per Mail teilen

Die Klimagruppe "Letzte Generation" hat die Anschuldigungen von BW-Innenminister Thomas Strobl zurückgewiesen. Der CDU-Politiker hatte die Umweltaktivisten als "Straftäter" betitelt.

Klimaschützer der "Letzten Generation" wollen die Anschuldigungen von Thomas Strobl (CDU) nicht auf sich sitzen lassen. "Die eigentlichen Straftäter in der Klimakrise sind diejenigen, die die Verantwortung auf politischer Ebene tragen", konterte nun der Freiburger Sprecher der Klimagruppe, Tobias März, auf SWR-Anfrage. "Rein rechtlich gesehen sind diese Art von Protesten, die wir machen, auch Straßenblockaden, Teil von zivilem Ungehorsam", so der Klimaaktivist. Ziviler Ungehorsam habe auch geschichtlich immer wieder funktioniert und sei wichtig gewesen. Außerdem sei er Teil einer demokratischen Auseinandersetzung, so März weiter.

Klimaschützer sehen Handlungsbedarf in der Politik

Der Klimaaktivist aus Freiburg betonte weiter: Die Verantwortung der Klimakrise liege bei den Politikerinnen und Politiker und man erinnere sie mit solchen Aktionen nur daran, diese Verantwortung wahrzunehmen. "Wir wünschen uns von der Politik ein konsequentes Handeln, damit unsere Kinder und Enkel auch eine Zukunft haben", sagte März im Gespräch mit dem SWR.

BW-Innenminister kritisiert Straßenblockaden

Innenminister Thomas Strobl hat zuletzt die Blockadeaktionen der Klimaschützerinnen und Klimaschützer der "Letzten Generation" scharf kritisiert. Strobl versicherte, dass man Straftaten in BW konsequent verfolge. Laut dem Innenminister sind die Aktionen der Klimaschützer keine friedlichen Proteste, sondern Straftaten. Die Motivation sei dabei irrelevant. Möglicherweise gehe es manchen, die sich auf die Straße kleben, gar nicht um den Klimaschutz, sondern darum, Straftaten zu begehen. Es sei "absolut inakzeptabel", dass durch Blockadeaktionen der Rettungsdienst aufgehalten und Menschenleben gefährdet würden.

Deutschlandweite Aktionen der "Letzten Generation"

Seit Monaten blockiert die Gruppe "Letzte Generation" deutschlandweit immer wieder Straßen und Autobahnen und fordert einen "Stopp des fossilen Wahnsinns". In den vergangenen Wochen hatten sich Aktivistinnen und Aktivisten der Klimagruppe auch an Gemälden festgeklebt oder sie mit Lebensmitteln bespritzt. Keines der Gemälde war allerdings beschädigt worden, weil sie durch Glas geschützt waren. Die Gruppe betont, sie wolle mit den Aktionen ihrer Forderung nach einem entschiedeneren Kampf gegen den Klimawandel Nachdruck verleihen. Mehrfach wurden nach Straßenblockaden unter anderem in Stuttgart Geldstrafen ausgesprochen.