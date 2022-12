Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Patrick Seibert.

Zum Abschluss des heutigen Newstickers noch ein Update zum Angriff auf die zwei Schülerinnen in Illerkirchberg (Alb-Donau-Kreis) am Montag: Die Ermittler haben inzwischen den 27-jährigen Tatverdächtigen vernommen. Angaben zur Sache habe er aber nicht gemacht, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

9:51 Uhr Was passiert mit angeknabberten Schoko-Nikoläusen? Es wurde schon mehrfach erwähnt: Heute ist Nikolaustag. Ich hoffe, ihr hattet was Schönes in euren Stiefeln. Aber was passiert bei euch mit angeknabberten Schoko-Nikoläusen? Fertig essen? Die Schokolade in den Kaffee? Oder stehen lassen bis Ostern? Schreibt es uns bei Instagram.

9:37 Uhr Tarifeinigung an Unikliniken: Arbeitgeber äußern sich Heute Morgen haben wir schon über die Einigung bei den Tarifverhandlungen für Pflegekräfte und Mitarbeitende in der Verwaltung an Baden-Württembergs Unikliniken berichtet. Jetzt hat sich auch die Arbeitgeberseite dazu geäußert. Die Vertreter und Verterinnen der Uniklinken sprechen von einer hart errungenen Einigung. Wie die Gewerkschaft ver.di gestern Abend mitteilte, erhalten Pflegekräfte und Mitarbeitende in der Verwaltung in Freiburg, Heidelberg, Ulm und Tübingen bis zu zehn Prozent mehr Gehalt. Hinzu kommen mehrere Einmalzahlungen in Höhe von insgesamt über 3.000 Euro. Hintergründe zur Einigung im Tarifstreit von SWR-Redakteur Markus Beschorner im Audio:

In Freiburg beginnt heute ein zweitägiger Fachkongress zur geplanten Legalisierung von Cannabis in Deutschland. Unter dem Motto "Cannabis is our Business" sprechen Fachleute und Unternehmen aus Landwirtschaft, Pharmazie, Handel und Wirtschaft über die weiteren Schritte für eine mögliche Freigabe im Jahr 2024. Freiburg Erester Fachkongress Experten beraten über Cannabis-Legalisierung in Freiburg In Freiburg beginnt am Dienstag ein zweitägiger Fachkongress zur geplanten Legalisierung von Cannabis in Deutschland. Dabei geht es auch um rechtliche Fragen.

Einen Tag nach dem tödlichen Angriff auf ein 14-jähriges Mädchen in Illerkirchberg bei Ulm (Alb-Donau-Kreis) ist die Trauer groß. Am Tatort haben hunderte Menschen Blumen niedergelegt und Kerzen angezündet, um ihre Anteilnahme auszudrücken. "Ich glaube, wir müssen das alle erstmal so richtig verarbeiten, was in Illerkirchberg passiert ist", sagte der Bürgermeister von Illerkirchberg, Markus Häußler (parteilos). Derweil ermittelt die Polizei in dem Fall auf Hochtouren. Tatverdächtig ist ein Mann aus Eritrea. Der 27-Jährige liegt noch unter Bewachung verletzt im Krankenhaus. Die Polizei geht davon aus, dass er sich vermutlich ebenfalls mit dem Messer verletzt hat. Illerkirchberg 27-jähriger Mann tatverdächtig Getötete Schülerin in Illerkirchberg: Hintergründe unklar Nach dem tödlichen Angriff auf eine Schülerin am Montag in Illerkirchberg (Alb-Donau-Kreis) sind die Hintergründe der Tat weiter unklar. Tatverdächtig ist ein 27-Jähriger aus Eritrea.



Der Nikolaus kommt heute auch zu den kleinen Patientinnen und Patienten im St. Elisabethen-Klinikum in Ravensburg. Dort sind Höhenretter der Feuerwehren Weingarten und Isny (beides Kreis Ravensburg) im Einsatz, die sich als Nikoläuse verkleidet vom Dach des Krankenhauses abseilen. Im Anschluss bekommen alle Kinder auf den Stationen Geschenke überreicht. Ähnliche Aktionen finden bundesweit an 30 Krankenhäusern statt. Ravensburg Aktionen am 6. Dezember Nikoläuse seilen sich am Klinikum in Ravensburg ab Rund um den Nikolaustag finden in der Region Bodensee-Oberschwaben einige besondere Aktionen statt. Eine Überraschung gab es für kleine Krankenhauspatienten in Ravensburg.

7:49 Uhr Aktuelle Verkehrslage: Viele Gefahrenstellen auf der A81 Ein Blick auf die Straßen im Land: Gleich drei Gefahrenstellen gibt es heute Morgen auf der A81. Von Heilbronn in Fahrtrichtung Stuttgart ist zwischen Heilbronn/Untergruppenbach und Ilsfeld eine ungesicherte Unfallstelle auf dem Standstreifen sowie zwischen Ilsfeld und Raststätte Wunnenstein West eine ungesicherte Unfallstelle auf der linken Spur. Von Heilbronn in Richtung Würzburg steht zwischen Heilbronn/Untergruppenbach und Weinsberg/Ellhofen ein defekter Lkw auf dem Standstreifen. Mehr Verkehrsmeldungen findet ihr hier: Service Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der SWR-Verkehrsredaktion.

Wer kennt das nicht - das nervige Quietschen von Straßenbahnen, wenn sie um die Kurve fahren. Gerade am frühen Morgen ist das doch besonders unangenehm. In Karlsruhe ist jetzt Besserung in Sicht: Die Straßenbahnen dort sollen mit einem mobilen Schmiersystem nachgerüstet und so dann auch leiser werden. Karlsruhe Mobile Schmiersysteme werden nachgerüstet Karlsruher Straßenbahnen sollen weniger quietschen Die Karlsruher Straßenbahnen sollen leiser werden. Die Verkehrsbetriebe AVG und VBK rüsten in den kommenden Monaten die meisten Bahnen mit einem mobilen Schmiersystem nach.

7:03 Uhr Kalter Nikolaustag mit etwas Sonne Ein Blick auf das Wetter im Land: Die Sonne war in Baden-Württemberg in den vergangenen Tagen kaum zu sehen. Stattdessen gab es oft einen grau bedeckten Himmel. Jetzt bekommt zumindest der Süden nochmal ein paar Sonnenstrahlen ab. Dafür wird es heute aber kalt: Die Temperaturen erreichen Null Grad auf der Albhochfläche und bis 5 Grad im Rhein-Neckar-Raum. Örtlich bilden sich Regen- und Schneeschauer, vor allem im Norden des Landes. Der Nikolaus muss sich also warm anziehen. Mehr Infos zum Wetter gibt es hier - im Wetterbericht mit Sven Plöger aus den SWR Aktuell Fernsehnachrichten von gestern Abend zum Nachschauen: Video herunterladen (6,3 MB | MP4)

An dieser Stelle müssen wir noch einmal zurück auf die Ereignisse gestern in Illerkirchberg bei Ulm (Alb-Donau-Kreis) schauen. Nach dem tödlichen Angriff auf zwei Mädchen ist immer noch unklar, warum der Täter die beiden auf ihrem Schulweg angegriffen hat. Der Tatverdächtige hat sich offenbar selbst mit einem Messer verletzt und ist noch im Krankenhaus. Die Stadt Ulm hat nach dem Angriff eine geplante Ortschaftsratssitzung zur Unterbringung von Geflüchteten abgesagt, da der Tatverdächtige ein Geflüchteter ist. Die furchtbare Tat wühle alle auf. In dieser Lage sei es unmöglich und auch nicht zumutbar, eine sachliche Diskussion über Flüchtlingsunterkünfte zu führen, sagte Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU). Illerkirchberg 27-jähriger Mann tatverdächtig Getötete Schülerin in Illerkirchberg: Hintergründe unklar Nach dem tödlichen Angriff auf eine Schülerin am Montag in Illerkirchberg (Alb-Donau-Kreis) sind die Hintergründe der Tat weiter unklar. Tatverdächtig ist ein 27-Jähriger aus Eritrea.

6:15 Uhr Porsche wird in den DAX aufgenommen Baden-Württemberg bekommt ein weiteres DAX-Unternehmen: Der Stuttgarter Sportwagenhersteller Porsche wird in den Deutschen Aktienindex DAX aufgenommen. Das hat die Deutsche Börse gestern am späten Abend mitgeteilt. Porsche übernimmt im DAX ab Mitte Dezember den Platz des Sportartikelunternehmens Puma. Mehr Infos zum DAX-Einstieg von Porsche hat Lutz Heyser aus der SWR-Wirtschaftsredaktion im Audio:

Letzte Woche haben wir viel über die Warnstreiks an den Unikliniken in Baden-Württemberg berichtet. Gestern Abend wurde in den Tarifverhandlungen eine Einigung erzielt. Wie die Gewerkschaft ver.di mitteilte, erhalten Pflegekräfte und Mitarbeitende in der Verwaltung in Freiburg, Heidelberg, Ulm und Tübingen bis zu zehn Prozent mehr Gehalt. Hinzu kommen mehrere Einmalzahlungen in Höhe von insgesamt über 3.000 Euro. Dadurch würden die akuten Belastungen für die Beschäftigten durch Inflation und Energiekrise ausgeglichen, so ver.di. Von Arbeitgeberseite gibt es zur Tarifeinigung noch keine Stellungnahme. Ulm Steuerfreie Einmalzahlungen und 250 Euro im Monat Tarifeinigung: Beschäftigte der Unikliniken in BW bekommen mehr Geld Der Tarifkonflikt für die Beschäftigten der Unikliniken im Land ist überraschend gelöst. Am Montagabend teilte die Gewerkschaft ver.di mit, dass sie sich mit den Arbeitgebern geeinigt hat.

Ein Lastwagenfahrer hat am Montagabend auf der Autobahn 5 bei Rastatt einen schweren Unfall mit mindestens neun demolierten Fahrzeugen verursacht. Dabei wurden drei Menschen leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, durchbrach zunächst ein Autotransporter die Mittelleitplanke und schob diese auf die Gegenfahrbahn. Daraufhin kam es dort zu einem Massencrash. Für die Bergungsarbeiten wurde die A5 Fahrtrichtung Norden komplett gesperrt, in Richtung Süden blieb nur eine der drei Spuren befahrbar. In beiden Fahrtrichtungen entstand ein Stau von jeweils rund fünf Kilometern Länge. Am frühen Dienstagmorgen war die A5 um den Unfallort dann jeweils wieder auf zwei Fahrstreifen befahrbar. Rastatt Lkw durchbricht Mittelleitplanke Trümmerfeld auf A5 bei Muggensturm - Kilometerlanger Stau Bei einem schweren Unfall am Montagabend auf der A5 bei Muggensturm (Kreis Rastatt) wurden drei Menschen verletzt. Neun Fahrzeuge wurden demoliert.

6:02 Uhr Das wird heute in Baden-Württemberg wichtig Heute ist Nikolaus. Viele verschiedene Nikoläuse sind im Land unterwegs: An der Mannheimer Uniklinik seilen sich welche ab und überreichen Kindern kleine Geschenke. Eine gnadenvolle Bescherung erleben derweil Parksünder in Aichtal (Kreis Esslingen). Dort gibt es statt Strafzetteln nämlich nette Denkzettel mit weihnachtlichen Sprüchen wie "Hohoho, das war aber knapp".

In Stuttgart stellen sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) den Fragen der Presse. In der wöchentlichen Landespressekonferenz mit dem Ministerpräsidenten geht es heute um künstliche Intelligenz. Die soll künftig auch in Baden-Württemberg - und zwar in einem "Innovationspark" bei Heilbronn erforscht werden.

Beim Fachkongress zur Legalisierung von Cannabis in Freiburg soll eine Plattform für Fachleute und Unternehmen aus Landwirtschaft, Pharmazie, Handel und Wirtschaft geboten werden.