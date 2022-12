Experten beraten über Cannabis-Legalisierung in Freiburg

per Mail teilen

In Freiburg findet seit diesem Dienstag ein zweitägiger Fachkongress zur geplanten Legalisierung von Cannabis in Deutschland statt. Dabei geht es auch um rechtliche Fragen.

Unter dem Motto "Cannabis is our Business" tauschen sich Fachleute und Unternehmen aus Landwirtschaft, Politik, Pharmazie, Handel und Wirtschaft in Freiburg aus. Expertinnen und Experten beraten bis zum Mittwoch über die weiteren Schritte für eine mögliche Freigabe im Jahr 2024.

SWR-Reporter Sebastian Bargon berichtete über den Kongress:

Im Fokus des Kongresses steht die Frage, wie die Legalisierung in den unterschiedlichen Branchen und Feldern gestaltet wird. Schwerpunktthemen sind rechtliche Aspekte und "Best Practice"-Beispiele aus Süd- und Nordamerika sowie der Schweiz.

Bis 30 Gramm "Genuss-Cannabis" straffrei: Das Eckpunktepapier der Bundesregierung Den Schwarzmarkt bekämpfen, die Kriminalität eindämmen und mit Transparenz und Aufklärung den Gesundheitsschutz fördern. Das möchte die Ampel-Koaliton laut dem Eckpunktepapier mit der Legalisierung von Cannabis erreichen. Die Legalisierung ist somit nur noch eine Frage der Zeit. Doch was heißt das konkret? Der Erwerb und Besitz von bis zu 30 Gramm "Genuss-Cannabis" sollen straffrei werden. Aber nur für Erwachsene. Der Verkauf soll nur in lizenzierten Fachgeschäften, darunter auch Apotheken, ermöglicht werden. Der THC-Gehalt soll zusammen mit Warnhinweisen auf der Verpackung stehen. Doch auch der private Eigenanbau soll in begrenztem Umfang erlaubt werden.

Drogenbeauftragter möchte mehr Hilfe und weniger Repression

Burkhard Blienert hält auf dem Cannabis-Kongress ein virtuelles Grußwort. SWR Sebastian Bargon

Als Beauftragter der Bundesregierung für Sucht- und Drogenfragen ist Burkhard Blienert ein prominenter Gast. Er hat am Dienstag das Grußwort gehalten. Durch eine kontrollierte Abgabe von Cannabis könne der Fokus stärker auf die Hilfe der Betroffenen gelegt werden, betonte er.

Am Mittwoch geht es um die Herausforderungen

Die Legalisierung wird auf dem Kongress allerdings nicht nur als Chance verstanden. Am Mittwoch liegt der Fokus stärker auf den Herausforderungen für Politik und Gesellschaft. Auch die europäische Ebene spielt bei der Gesetzgebung eine Rolle. Auf dem Programm für Mittwoch steht außerdem der Nutzhanf und die medizinische Abgabe in Apotheken.