Nikoläuse seilen sich am Klinikum in Ravensburg ab

Rund um den Nikolaustag finden in der Region Bodensee-Oberschwaben einige besondere Aktionen statt. Eine Überraschung erwartete die kleinen Krankenhauspatienten in Ravensburg.

Anlässlich des Nikolaustags sind in Oberschwaben und am Bodensee in manchen Städten und Gemeinden Nikoläuse unterwegs. Eine außergewöhnliche Aktion erwartete am Dienstagvormittag etwa die kleinen Patientinnen und Patienten im St. Elisabethen-Klinikum in Ravensburg. Dort waren Höhenretter der Feuerwehren Weingarten und Isny (Kreis Ravensburg) im Einsatz, die sich als Nikoläuse verkleidet vom Dach des Krankenhauses abseilten. Im Anschluss bekamen alle Kinder auf den Stationen Geschenke überreicht. Ähnliche Aktionen fanden bundesweit an 30 Krankenhäusern statt.

Nikolaus überreicht Schokoherzen an Radelnde in Biberach

Auch andernorts in der Region Bodensee-Oberschwaben werden Nikoläuse unterwegs sein. So verteilten am Dienstag als Nikoläuse verkleidete Mitarbeiternnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Biberach Schokoladenherzen an Radelnde mit ausreichend Licht am Fahrrad. Es sollte so für mehr Verkehrssicherheit sensibilisiert werden.

Wer ohne funktionierende Beleuchtung unterwegs war, bekam aber nicht die Rute, sondern Gutscheine für Reparaturen und Ausstattung, so Stephan Fehrenbach, städtischer Mobilitätsmanager in Biberach. Ein kleines Geschenk erwartete Radelnde unter anderem auch in Radolfzell am Bodensee und in Konstanz.