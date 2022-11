75 Jahre Nikolausgilde Altshausen

Die Nikolausgilde Altshausen (Kreis Ravensburg) hat Sonntagnachmittag mit ihrem traditionellen Nikolauseinzug ihr 75-jähriges Jubiläum gefeiert.

Die gut 30 Nikoläuse und ihre Knechte trafen sich nach zwei Jahren Pause wieder am Altshausener Schloss, um dann zum Christkindles-Markt der Gemeinde zu ziehen. Erneut in Aktion sind sie dann am 5. Dezember: Am Nikolausabend besuchen die Gildemitglieder viele Familien, aber auch Kindergärten, Schulen, Alten- und Pflegeheime der Gemeinde. Die Entsendung des Nikolauses findet im Altshausen jährlich am Christkindlesmarkt statt, fiel in den vergangenen zwei Jahren jedoch aufgrund der Corona-Pandemie aus.

Gilde-Gründung als Gegenentwurf zu düsteren Klosen-Männern

Weil in der Nachkriegszeit in Oberschwaben viele sogenannte Klosen - dunkle Nikoläuse mit furchteinflößenden Masken und schwarzen Umhängen - ihr Unwesen trieben und viele Kinder erschreckten, gründeten zwei Altshausener Männer 1947 die Nikolausgilde. Sie sollte ein positiver Gegenentwurf zu den wilden Klosen sein, die mit dem historischen Nikolaus, dem Bischof von Myra und dessen Engagement für Notleidende, wenig zu tun hatten. Ziel der Altshausener Nikolausgilde war es deshalb, den Kindern in schweren Zeiten etwas Schönes zu schenken sowie etwas Hoffnung und vorweihnachtlichen Glanz in die Familien zu bringen. Dieses Ideal ist bis heute geblieben.

SWR Alfred Knödler

Nikolausbesuch per Brief anmelden

Insgesamt zählt die Nikolausgilde Altshausen 62 Mitglieder. Wer von ihnen besucht werden möchte, kann sich über entsprechende Nikolausbriefe anmelden. Darin wird unter anderem gefragt, wie viele Kinder und Erwachsene beim Nikolausbesuch dabei sind und was Nikolaus und Knecht Ruprecht über die anwesenden Kinder wissen müssen. Die Briefe gibt es ab Anfang November jeweils in den Kindergärten Altshausens und im Rathaus. Sind sie ausgefüllt, kann man sie im Nikolausbriefkasten, beim Eingang des Gemeindeverwaltungsverbands, einwerfen. Alternativ bietet die Gilde auf ihrer Homepage den Anmeldebrief auch in digitaler Form. Der Nikolausgilde zufolge beschränken sich Besuche auf den Bereich des Gemeindeverwaltungsverbands Altshausen und sind kostenlos. Man freue sich aber über Spenden für den Erhalt und die Neubeschaffung von Nikolaus- und Ruprecht-Kostümen.