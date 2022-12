Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Simone Polier.

10:03 Uhr Habt noch einen schönen Montag! Tschüss vom Ticker! Das war's für heute von mir. Morgen begrüßt euch um 6 Uhr mit dem Morgenticker Patrick Seibert. Wie versprochen sage ich euch noch, wie die Umfrage nach Weihnachtsgeschenken ausgegangen ist: Es haben bis 9:45 Uhr 35 Leute teilgenommen. Die meisten lassen sich noch Zeit und sagen: Weihnachten? Ach so, das ist doch noch ewig hin, nämlich 60 Prozent. 37,14 Prozent fangen bereits im Sommerurlaub an Geschenke zu kaufen und 2,86 Prozent lassen sich lieber beschenken. Und, zumindest in dieser Umfrage, bestellt niemand zwei Tage vor Weihnachten im Netz noch Geschenke.

9:35 Uhr Unfall und Warnschuss auf der B10 bei Dornstadt Gestern Abend hat ein Autofahrer zwischen Biberach, Neu-Ulm (Bayern) und Ulm gleich mehrere Unfälle verursacht. Die Polizei versuchte ihn zu stoppen und gab einen Warnschuss ab. Schließlich fuhr der Mann gegen ein anderes Fahrzeug und konnte anschließend nicht mehr weiterfahren. Bei den verursachten Unfällen des Mannes wurde eine Insassin eines von ihm gerammten Wagens leicht verletzt. Laut Polizei soll er sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben. Dornstadt Fahrer raste durch mehrere Landkreise B10 bei Dornstadt - Verfolgungsjagd mit Schusswaffe Ein Mann hat am Sonntagabend auf einer chaotischen Fahrt von Biberach nach Ulm mehrere Unfälle verursacht. Die Polizei versuchte ihn mit Waffengewalt zu stoppen. mehr... 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg

9:04 Uhr Baden-Württemberg will an Maskenpflicht festhalten Baden-Württemberg will die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen vorerst beibehalten. Vor der heutigen Konferenz mit seinen Kollegen aus den anderen Ländern hat der baden-württembergische Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) für ein Vorgehen mit Augenmaß plädiert. Zuletzt hatte es unter den Verkehrsministern zur Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) keine einheitliche Linie gegeben. Einige Länder wollten die Pflicht bereits zum 1. Januar abschaffen, andere angesichts der weiter angespannten Lage in der Pandemie erst nach dem Winter. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 5. Dezember 2022 um 9 Uhr. Baden-Württemberg Ministerkonferenz in Magdeburg Gesundheitsminister uneins: BW hält an Maskenpflicht im ÖPNV fest Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben das weitere Vorgehen im Kampf gegen Corona besprochen. Vorerst gibt es keine neuen Änderungen bei den Schutzregeln. mehr... 6:00 Uhr SWR Aktuell am Morgen SWR Aktuell

8:31 Uhr Grenze zu BW: Waschbärenjagd in der Schweiz Nahe der Grenze zu Baden-Württemberg in Sissach (Kanton Baselland) beobachtet man dieser Tage ganz besondere Grenzüberschreitungen: Waschbären. Die putzig aussehenden Tiere breiten sich von Deutschland kommend dort aus. Sie werden gefangen und dann getötet. Denn die geschickten und intelligenten Kletterer sind kaum zu stoppen. Waschbären gehören zu den invasiven Arten, ähnlich wie Nilgänse oder Kanadagänse. Sie kommen ursprünglich aus Nordamerika und haben sich inzwischen in weiten Teilen Europas ausgebreitet. Es sind unter anderem die Nachkommen von Tieren, die vor 100 Jahren aus einer Pelzfarm in Berlin ausgebüxt sind. Sissach Kanton Baselland hat ein tierisches Problem Waschbären erobern die Schweiz von Deutschland aus Waschbären werden im Kanton Baselland getötet, damit sie sich nicht weiter ausbreiten. Sie kommen ursprünglich aus Nordamerika, sind über Deutschland in die Schweiz eingewandert. mehr... 18:00 Uhr SWR Aktuell Baden-Württemberg mit Dreiland Aktuell SWR Fernsehen BW

8:19 Uhr 113-jährige Frau wird in den sozialen Medien gefeiert Viele Userinnen und User sind beeindruckt von Charlotte Kretschmann, die am Samstag ihren 113. Geburtstag gefeiert hat. Die älteste Frau Deutschlands lebt in Kirchheim/Teck im Kreis Esslingen. Ihr Tipp für ein langes Leben ist übrigens: Wissbegierde und der Drang, aktiv zu bleiben. Eine Userin schreibt dazu: "Sie erinnert mich an meine Oma, sie stammte auch aus Schlesien, hatte immer ein aufgeschlossenes Wesen und war vielseitig interessiert, sie wurde 104,5 Jahre alt! Vielleicht ist das, das Geheimnis." Eine andere: "Ich bin tief beeindruckt, wie sympathisch und fit sie ist. Traurig finde ich nur, dass sie so viele überlebt hat - auch ihre Tochter. (...) Meinen herzlichen Glückwunsch." Eine andere: "Eine sehr bemerkenswerte, hochbetagte Dame mit einer faszinierenden Einstellung! Alle erdenklich guten Wünsche!". Ihr könnt eure Glückwünsche an die Dame natürlich auch noch loswerden:

7:46 Uhr Verkehr: Volle Straßen im Land Die Straßen füllen sich so langsam. Auf der A5 Karlsruhe Richtung Basel zwischen Herbolzheim und Teningen kam es zu mehreren Unfälle, dort sind aktuell sieben Kilometer Stau. Und der Dauerbrenner: Auf der A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart zwischen Pforzheim-Nord und Pforzheim-Ost ist eine Baustelle, es kommt auf drei Kilometern zu stockendem Verkehr. Mehr Verkehrsmeldungen findet ihr hier: Service Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der SWR-Verkehrsredaktion. mehr...

6:50 Uhr Wetter: Tief kreist über Baden-Württemberg Der Winter ist jetzt wohl auch bei uns angekommen. Ganz schön kalt da draußen. Um die 4 Grad hat es aktuell hier in Stuttgart. Der Nieselregen und die feuchte Luft machen das ganze noch ungemütlicher - zumindest gestern war das so. Die Schneefallgrenze soll sich bei 500 Metern einpendeln. Mehr Infos zum Wetter gibt es hier - im Wetterbericht mit Sven Plöger aus den SWR Aktuell Fernsehnachrichten von gestern Abend zum Nachschauen: Video herunterladen (6,3 MB | MP4)

6:32 Uhr Knapp 70 Prozent für allgemeine Dienstpflicht junger Menschen Mehr als zwei Drittel der Deutschen befürworten eine allgemeine Dienstpflicht für junge Menschen. Dies ist das Ergebnis einer Infratest-dimap-Umfrage vor dem Hintergrund der ARD-Doku "Ein Jahr für Deutschland? Der Streit um die Dienstpflicht", läuft morgen um 22:50 Uhr im Ersten. Campino, Frontmann der Toten Hosen begrüßt ein Pflichtjahr für junge Menschen. Für Harald Schmidt ist der Zivildienst die Basis für den Beruf gewesen, sagt der Entertainer in der Doku. Er ist aber gegen eine Pflicht: "Ich glaube, das Ganze sollte auf freiwilliger Basis passieren". Bin ja auch eher bei Harald Schmidt, dass so ein Einsatz freiwillig sein sollte.

6:14 Uhr Heute ist Tag des Ehrenamts Zum Tag des Ehrenamts werden heute Menschen gewürdigt, die auch in Baden-Württemberg ohne Gegenleistung anderen helfen. "Das bürgerschaftliche Engagement ist in Baden-Württemberg trotz zahlreicher Krisen und Konflikte ungebrochen", betonte Sozial- und Integrationsminister Manfred Lucha (Grüne) in Stuttgart. Ab dem kommenden Frühjahr erprobe Baden-Württemberg in Freiburg, Ulm, dem Landkreis Calw und dem Ostalbkreis eine Ehrenamtskarte. Doch es gibt auch Kritik. Die kirchlichen Wohlfahrtsverbände Caritas und Diakonie forderten mehr Unterstützung für das Ehrenamt. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 5. Dezember 2022 um 9 Uhr. Baden-Württemberg Höchste Engagementquote in Deutschland Das Ehrenamt bleibt in BW weiter stark Manche sammeln Müll entlang der Straßen, andere sind in der Flüchtlingshilfe oder bei den Tafeln engagiert: Ohne Ehrenamtliche stünde so manches auf dem Prüfstand. mehr... 5:00 Uhr Guten Morgen Baden-Württemberg SWR1 Baden-Württemberg

6:02 Uhr Das wird heute in Baden-Württemberg wichtig Diese Themen beschäftigen uns in Baden-Württemberg heute: Sozialverbände kritisieren die fehlende Strategie zur Reduzierung der Eigenanteile bei Pflegeheimkosten. Die Evangelische Heimstiftung will dazu am Montag informieren.

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern wollen sich heute Nachmittag mit der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen sowie mit der Isolationspflicht für Corona-Infizierte befassen. Zuletzt hatte es zur Maskenpflicht im ÖPNV keine einheitliche Linie gegeben.

Heute ist Tag des Ehrenamts. Dafür arbeiten etwa Jugendliche in Biberach für eine wohltätige Sache.

