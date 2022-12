Waschbären erobern die Schweiz von Deutschland aus

per Mail teilen

Waschbären werden im Kanton Baselland getötet, damit sie sich nicht weiter ausbreiten. Sie kommen ursprünglich aus Nordamerika, sind über Deutschland in die Schweiz eingewandert.

In Sissach im Kanton Baselland hat eine Videokamera den nächtlichen Besuch eines Waschbären dokumentiert. Ein Fall für den Jagdaufseher: Rolf Wirz soll das putzige Pelztier fangen. Dann wird er es töten, damit sich die invasive Tierart in der Schweiz nicht weiter ausbreitet. In grenznahen Schweizer Regionen häufen sich nämlich schon die Schäden, die Waschbären anrichten.

Aus Deutschland bis in die Schweiz gezogen

Die Waschbären in der Schweiz sind aus Deutschland eingewandert. Es sind unter anderem die Nachkommen von Tieren, die vor 100 Jahren aus einer Pelzfarm in Berlin ausgebüxt sind. Sie haben sich bis in die Schweiz ausgebreitet. Denn die geschickten und intelligenten Kletterer sind kaum zu stoppen. Auch Flüsse sind für sie kein Hindernis. Deshalb sind sie zum Abschuss freigegeben.

"Die Population muss man, so gut es geht, im Griff behalten, aber wahrscheinlich haben wir den Zenit schon überschritten."

Die nicht heimischen Waschbären Waschbären gehören zu den invasiven Arten, ähnlich wie Nilgänse oder Kanadagänse. Sie kommen ursprünglich aus Nordamerika und haben sich inzwischen in weiten Teilen Europas ausgebreitet. Sie sollen aus Gehegen und auch aus Pelzfarmen ausgebrochen sein. Waschbären sind überwiegend nachtaktive Raubtiere. Die Weibchen bringen etwa zwei bis fünf Junge zur Welt. Schätzungen zufolge sollen in Deutschland mehrere hunderttausend Waschbären leben.

Auch in Deutschland ist der Waschbär als invasive Art zum Abschuss freigegeben. Er bedroht heimische Tierarten, überträgt Seuchen und verwüstet Vorgärten und Dachböden. Die Jagd auf Waschbären ist aber nicht unumstritten. Tierschützer kritisieren sie als unnötig oder gar kontraproduktiv. Und ob sich wilde Waschbär-Populationen am Ende wirklich kontrollieren lassen, ist nicht klar.

Die ganze Sendung SWR Aktuell Baden-Württemberg mit Dreiland Aktuell (ab 4:03) vom 3. Dezember 2022: