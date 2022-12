Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Matthias Deggeller.

9:53 Uhr Bushido scheitert in Karlsruhe Auf diesen Diss aus Karlsruhe musste Bushido lange warten. Mehr als sieben Jahre, nachdem das Album "Sonny Black" von Bushido als jugendgefährdend auf den Index gesetzt wurde, ist der Rapper auch mit einer Verfassungsbeschwerde gescheitert. Die Indizierung verletze ihn nicht in seiner Kunstfreiheit, teilte das Bundesverfassungsgericht soeben mit. Die Karlsruher Richterinnen und Richter nahmen die Klage deshalb gar nicht zur Entscheidung an. Die Begründung für die Indizierung damals: Die Texte würden verrohend wirken, einen kriminellen Lebensstil verherrlichen und Frauen sowie homosexuelle Menschen diskriminieren. Dagegen war Bushido vor Gericht gezogen.

9:43 Uhr Grandioser Müller-Moment nach WM-Aus Gerade weil viele von euch das Spiel der deutschen Nationalmannschaft gestern Abend wahrscheinlich nicht gesehen haben, kann ich euch das nicht vorenthalten. Denn auch wenn es ein wildes Spiel war. Richtig spannend wurde es nach Abpfiff. Thomas Müller zeigte mal wieder, wie es geht. Auf seine eigene Zukunft angesprochen, erklärte er quasi schon seinen Rücktritt und bedankte sich bei den Fans für die vergangenen Jahre. Besonders bemerkenswert: Er schaute nicht mehr den Reporter an, sondern blickte direkt in die Kamera, dem Fußball-Fan vor der Mattscheibe direkt ins Gesicht. Das machen Medien-Experten wie Müller eigentlich nie. Es sei denn, sie wollen die Menschen direkt ansprechen. Und genau das machte er mit seiner unnachahmlichen Art: "Manchmal gab es Freudentränen. Manchmal hatten die Zuschauer vielleicht auch Schmerzen im Gesicht, weil Aktionen nicht so gelungen sind. Aber: Ich habe es mit Liebe getan. Da könnt ihr euch sicher sein." Nebenbei: Letzteres lässt sich natürlich auch für meinen Ticker sagen. Aber seht selbst ab Minute 2.10: Der Vollständigkeit halber muss ich natürlich noch erwähnen: Mittlerweile hat Müller seine Aussagen noch einmal ein wenig relativiert. Er habe noch nicht über die Fortsetzung seiner Karriere in der Nationalmannschaft entschieden und werde noch ein wenig Zeit brauchen, um sich mit Bundestrainer Hansi Flick und seiner Frau zu besprechen. In welcher Reihenfolge, ist unklar.

9:30 Uhr Razzia gegen Unterstützer von Islamistengruppe Kalifatstaat Wer kennt ihn noch, den Kalifen von Köln? Im vergangenen Monat erhob die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz in Rheinland-Pfalz Anklage gegen drei mutmaßliche Rädelsführer, welche seine verbotene Gruppierung illegal weiter aufrecht erhalten haben sollen. Nun auch Ermittlungen in Baden-Württemberg: In Blumberg ist die Polizei zu einer Razzia gegen mutmaßliche Anhänger der verbotenen islamistischen Vereinigung Kalifatstaat ausgerückt. Durchsucht wurden mehrere Wohnungen sowie ein unter anderem für Gebets- und Vereinszwecke genutztes Gebäude. Viel mehr wissen wir noch nicht.

9:12 Uhr SWR-Hörspiel "Peak Meat" über Fleischkonsum Sollte eigentlich bekannt sein: Spätestens, wenn gegen 3 Uhr auf Partys die Diskussionen zwischen Fleischbefürwortenden und Menschen mit veganem Lebensstil beginnen, sollte sich das erfahrene Feierbiest schnell verabschieden. Daher wird auch dieses SWR-Hörspiel für Widerhall sorgen - aber genau das ist ja das Schöne. "Im Jahr 2035 ist der Peak Meat erreicht. Ab dann soll der Fleischkonsum in der Welt unumkehrbar zurückgehen, so die gegenwärtige Prognose", lese ich in der Pressemitteilung. Und weiter: "Wird Fleischessen das, was heute das Rauchen ist? Eine verpönte heimliche Sucht?" Am besten einfach selbst reinhören, zum Beispiel in der auch sonst extrem empfehlenswerten ARD Audiothek.

370.000 Reichsmark in Rathaus gefunden Geld kann man in Rathäusern eigentlich gut gebrauchen: Doch über diesen Fund freuen sich eher Geschichtsbewusste als die Stadtkämmererei: Bei der Sanierung des alten Rathauses in Mühlheim an der Donau (Kreis Tuttlingen) haben Zimmermannsleute tausende Reichsmark aus einem Balken gezogen. Wert heute wie damals: quasi nichts. Wobei: Das Geld kommt als ideeller Schatz ins Stadtarchiv, dazu noch weitere Funde aus vergangenen Zeiten, die sich im Gebälk bislang versteckten.

8:36 Uhr Frau schaltet Sauerstoffzufuhr von Mitpatientin ab Aus der Kategorie "Das gibt's doch nicht!": Eine 72-Jährige soll am Dienstagabend in Mannheim das Sauerstoffgerät ihrer 79 Jahre alten Bettnachbarin abgeschaltet haben, weil das Geräusch des Geräts sie störte. Das Personal wies sie dann darauf hin, dass dies lebensgefährlich für die Patientin sei - dennoch machte sie das im Anschluss noch einmal. Die 79-Jährige musste reanimiert werden. Sie sei zwar mittlerweile außer Lebensgefahr, liege aber weiter auf der Intensivstation. Dieser Artikel hierzu hatte gestern auf unserer Seite die meisten Zugriffe.

8:12 Uhr Falschfahrer auf der A6 gestoppt Das hätte richtig böse enden können: Nach einer gefährlichen Falschfahrt auf der A6 hat die Polizei in der Nacht einen angetrunkenen Autofahrer gestoppt. Eine Vollsperrung in Richtung Saarbrücken an der Anschlussstelle Mannheim-Sandhofen habe den 52-jährigen Mann dazu verleitet, in falscher Richtung auf die Rheinstrecke in Richtung Viernheimer Dreieck aufzufahren. Nach mehr als zwölf Kilometern wurde der betrunkene Fahrer schließlich von der Autobahnpolizei gestoppt. Zu einem Unfall kam es zum Glück nicht.

7:33 Uhr Tarifverhandlungen der Unikliniken abgebrochen Aus der Nacht: Die dritte Runde der Tarifverhandlungen für rund 26.000 Beschäftigte an den vier Unikliniken in Baden-Württemberg ist ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Die Gewerkschaft Verdi wies gestern das Angebot der Arbeitgeberseite zurück. Am Montag will dann die Tarifkommission beraten. Sollte sie das Scheitern der Verhandlungen erklären, steht ein unbefristeter Streik im Raum. Darüber muss aber noch eine Urabstimmung entscheiden.

7:30 Uhr Verkehr - Nebel auf der A8 Das Wochenende steht vor der Tür - da wird auch auf den Straßen im Land einiges los sein. Momentan ist die Lage noch weitgehend entspannt. Obacht allerdings auf der A8 Stuttgart - München zwischen Aichelberg und Mühlhausen: Dort ist es sehr neblig, Sichtweiten unter 50 Meter werden gemeldet. Also im wahrsten Sinne des Wortes mal einen Gang zurückschalten.

7:29 Uhr Wetter: nasskalt, bis 5 Grad Na super, passend zur Fußballstimmung: Das Wetter in Baden-Württemberg wird heute ungemütlich und nasskalt. Neben Regen kann es über 500 Meter auch Schnee geben. Die Temperaturen schwanken zwischen minus 1 Grad und 5 Grad. Immerhin bringt das Wochenende eine minimale Wetterbesserung, das ein oder andere Mal kann sogar die Sonne heraus kommen und es bleibt meist trocken.

7:28 Uhr Das wird heute in Baden-Württemberg wichtig Diese Themen beschäftigen uns in Baden-Württemberg heute: Ein 48 Jahre alter Rugby-Trainer muss sich ab dem Vormittag vor dem Landgericht in Heidelberg verantworten. Er soll Kinder, die er trainiert hat, schwer sexuell missbraucht haben. In der Anklage heißt es, er "in mehreren Fällen ihm anvertraute Kinder und Jugendliche zu sexuellen Handlungen in seinem Beisein aufgefordert und in einem Fall sexuelle Handlungen an einem Kind vorgenommen".

endet heute die Konferenz der Innenministerinnen und Innenminister von Bund und Ländern. Thomas Strobl (CDU) vertritt Baden-Württemberg und hatte sich vorab unter anderem für eine darüber, wie viel Geld noch für die innere Sicherheit im Land da ist. Nach dem Aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in Katar wird es ungemütlich für den DFB. Auch Bundestrainer Hansi Flick aus Bammental (Rhein-Neckar-Kreis) wird sich kritische Fragen um seine Zukunft anhören müssen.