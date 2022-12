Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Patrick Seibert.

9:53 Uhr Vierjähriger alleine in Baden-Baden unterwegs Zum Abschluss des heutigen Newstickers habe ich noch eine Geschichte mit Happy End für euch: Wie die Polizei berichtet, hatte ein vierjähriger Junge in Baden-Baden gestern Mittag offenbar keine Lust auf einen Arzttermin, nutzte einen unbeaufsichtigten Moment und ging alleine auf Tour. Eine aufmerksame Zeugin meldete der Polizei einen kleinen Jungen, der sich bei einem Kinderkarussell des Weihnachtsmarktes aufhalten würde. Der Ausreißer konnte wohlbehalten an einen Elternteil übergeben werden.

9:36 Uhr Xenios AG zieht Produktion aus Heilbronn ab Kommen wir noch zum Strategiewechsel eines Heilbronner Unternehmens: Die medizinischen Geräte der Xenios AG gelten als innovativ und haben vor allem in der Corona-Pandemie Leben gerettet. Doch jetzt hat das Unternehmen beschlossen, die Produktion aus Heilbronn abzuziehen. Derzeit seien rund 30 Mitarbeitende in der Heilbronner Produktion tätig. Man strebe für sie eine sozialverträgliche Lösung an, hieß es vom Unternehmen. Firmensitz, Verwaltung, Forschung und Entwicklung sollen aber am Stammsitz der Xenios AG bleiben.

9:14 Uhr Tarifverhandlungen für Beschäftigte der Unikliniken In Stuttgart gehen heute die Tarifverhandlungen für die rund 26.000 Beschäftigten der Unikliniken in Baden-Württemberg in die dritte Runde. Begleitet werden die Gespräche von weiteren Warnstreiks. An den vier Unikliniken im Land in Heidelberg, Ulm, Freiburg und Tübingen finden sogenannte stille Streikaktionen ohne Kundgebungen statt. Nach Angaben der Gewerkschaft ver.di haben seit Montag bereits täglich rund 2.000 Beschäftigte an den Warnstreiks teilgenommen. Über die Tarifverhandlungen berichtet Moritz Kleiß aus der SWR-Wirtschaftsredaktion im Audio:

8:22 Uhr Größter Adventskalender im Land öffnet seine "Türchen" In Gengenbach (Ortenaukreis) gibt es auch in diesem Jahr wieder einen ganz besonderen Adventskalender - und zwar das Rathaus. Das hat nämlich 24 Fenster, die extra für die Adventszeit verhüllt wurden. Bis Weihnachten wird jeden Tag eines der verhüllten Fenster geöffnet. Dahinter sind Bilder aus dem Werk "Der kleine Prinz" von Antoine de Saint-Exupéry zu sehen. Das Gengenbacher Rathaus ist somit der größte Adventskalender in Baden-Württemberg. Wir haben uns in Gengenbach umgehört und gefragt, wie den Besuchern und Besucherinnen der Adventskalender gefällt:

7:54 Uhr Aktuelle Verkehrslage: Viel los auf der A8 Auf den Straßen in Baden-Württemberg wird es langsam voller. Im Moment ist vor allem auf der A8 viel los. Zwischen Pforzheim-West und Pforzheim-Ost gibt es in Fahrtrichtung Stuttgart wegen einer Baustelle aktuell sechs Kilometer stockenden Verkehr. In Fahrtrichtung Karlsruhe staut sich der Verkehr zwischen Wendlingen und Kreuz Stuttgart auf zwölf Kilometer. Mehr Verkehrsmeldungen findet ihr hier: Service Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der SWR-Verkehrsredaktion. mehr...

7:50 Uhr SWR Heiz-Check Mit dem 1. Dezember ist heute meteorologischer Winteranfang. Draußen wird es so langsam auch immer kälter - aber die Heizenergie hat sich im Vergleich zum vergangenen Jahr um ein Vielfaches verteuert. Mit dem SWR Heiz-Check könnt ihr abschätzen, wie sich euer Heizbedarf bisher entwickelt.

7:16 Uhr Jamal Musiala und die Maultaschen Wir bleiben beim Thema Fußball: Gestern haben wir schon über Nationalspieler Jamal Musiala berichtet. Der 19-Jährige hat in einem Interview mit dem Magazin "GQ" verraten, dass er gerne Maultauschen mit Maggi und Tomatensauce isst. Wir haben den Koch Eberhard Braun gefragt, was er von diesem Rezept hält. Die Antwort gibt es im Video:

6:34 Uhr SWR-Datenanalyse: Durch mildes Herbstwetter Heizkosten gespart 20 bis 40 Prozent Einsparung beim Heizen - für mehr als 95 Prozent der Bevölkerung in Baden-Württemberg waren die milden Herbsttemperaturen eine kräftige Entlastung. Das ergibt die flächendeckende SWR-Datenanalyse der Tagesdurchschnittswerte in diesem Herbst. Entwarnung mit Blick auf die Heizkosten bedeutet das nicht: Denn Heizenergie hat sich im Vergleich zum vergangenen Jahr um ein Vielfaches verteuert. Und ein kalter Winter könnte den Heizbedarf von Millionen Menschen trotz des milden Herbsts in die Höhe schießen lassen.

6:17 Uhr Das Wetter: Der Dezember startet mit dichten Wolken Der Dezember startet in Baden-Württemberg mit dichten Wolken und Temperaturen von bis zu acht Grad. Vereinzelt sind auch Schneefälle und Schneeregen möglich. Mehr Infos zum Wetter gibt es hier - im Wetterbericht mit Claudia Kleinert aus den SWR Aktuell Fernsehnachrichten von gestern Abend zum Nachschauen: Video herunterladen (5,9 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird in Baden-Württemberg heute wichtig Heute findet die dritte und vorerst letzte Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt für die Beschäftigten der vier Unikliniken in Baden-Württemberg statt. Die Gewerkschaft ver.di fordert unter anderem für Medizinisch-Technische-Assistenten und Assistentinnen sowie Pflege- und Verwaltungskräfte der Unikliniken 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 375 Euro mehr pro Monat. Die Laufzeit des neuen Tarifvertrags soll zwölf Monate betragen. Dafür haben die Angestellten bereits seit Anfang der Woche gestreikt. Die vier Unikliniken im Land sind in Heidelberg , Ulm , Freiburg und Tübingen .

