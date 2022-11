Verbotene Gruppe "Kalifatstaat": Anklage gegen mutmaßliche Islamisten

Die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz hat Anklage gegen drei Männer aus Bad Kreuznach und Köln erhoben. Sie sollen die verbotene islamistische Organisation "Kalifatstaat" aufrechterhalten haben.

Den beiden 49 und 62 Jahre alten Männern aus Bad Kreuznach und dem 44-Jährigen aus Köln wirft die Generalstaatsanwaltschaft vor, von November 2020 bis Juni dieses Jahres die Organisation des islamistischen "Kalifatstaats" zusammengehalten zu haben. Die drei Männer sitzen seit einer Razzia im Juni in Untersuchungshaft.

Angeklagte sollen Einnahmen an "Kalifatstaat" weitergegeben haben

Zuvor hatte das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz ermittelt, dass die Angeklagten aus Bad Kreuznach durch Spendensammlungen bei Gemeindemitgliedern, dem Vertrieb von Kalendern und Büchern und dem Verkauf von Lebensmitteln Einnahmen erwirtschafteten. Diese seien anschließend an den "Kalifatstaat" weitergegeben worden. Die Männer hätten auch direkte Anweisung von Metin Kaplan erhalten. Zudem sollen sie Streit auch in anderen Moscheegemeinden geschlichtet haben. Der in Istanbul lebende Islamist gilt als Kopf des "Kalifatstaats". Kaplan war 2004 in die Türkei abgeschoben worden.

Verdächtiger aus zweitoberster Ebene der Organisation

Der 44 Jahre alte Mann aus Köln gehörte den Ermittlungen zufolge der zweitobersten Ebene der Organisation an. Der Mann ist ein Sohn von Metin Kaplan. Er habe unter anderem das Geld der beiden Angeklagten aus Bad Kreuznach entgegengenommen. Auch er soll unter anderem Kalender und Bücher zur Ideologie des "Kalifatstaats" verteilt haben.

Das ist der "Kalifatstaat" Nach Angaben der deutschen Ermittlungsbehörden ist das Ziel des "Kalifatstaats", einen islamischen Staat auf Grundlage des Korans als Verfassung und der Scharia als allein geltendem Recht zu errichten. In diesem Rechtssystem wäre Allah der oberste Gesetzgeber. Der "Kalifatstaat" wurde in Deutschland 2001 verboten, weil er sich in seinen Zielen gegen die Demokratie richtet. Metin Kaplan, als "Kalif von Köln" bekannt geworden, wurde nach einer Verurteilung 2004 in die Türkei abgeschoben. Ein türkisches Gericht hatte ihn ein Jahr später zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. 2010 wurde die Strafe auf 17 Jahre und sechs Monate reduziert. Vor sechs Jahren wurde Kaplan wegen einer Krebserkrankung vorzeitig aus der Haft englassen.

Zwei Angeklagte schweigen zu den Vorwürfen

Zwei der Verdächtigen haben nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft bislang keine Angaben zu den Vorwürfen gemacht. Einer der Angeklagten habe zwar den objektiven Sachverhalt zugegeben, aber bestritten, wissentlich für den "Kalifatstaat" gearbeitet zu haben. Das Landgericht Koblenz muss nun entscheiden, ob die Anklage wegen des Verstoßes gegen ein Vereinigungsverbot zugelassen wird.

Weitere Verfahren wurden abgetrennt

Das Verfahren gegen acht weitere Beschuldigte, die nicht in U-Haft sitzen, wurde laut Generalstaatsanwaltschaft abgetrennt. Die Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen ein Vereinigungsverbot seien sehr aufwendig, hieß es zur Begründung. In anderen Bundesländern werde gegen weitere mutmaßliche Täter ermittelt. Im Juni hatten hunderte Polizisten bundesweit 50 Objekte durchsucht, darunter 13 in Rheinland-Pfalz.