Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben das weitere Vorgehen im Kampf gegen Corona besprochen. Vorerst gibt es keine neuen Änderungen bei den Schutzregeln.

Die Gesundheitsminister und -ministerinnen der Länder haben vorerst keine neue Linie für weitere Änderungen an den Corona-Schutzvorgaben beschlossen. Die Ressortchefs hätten sich ausgetauscht, aber es gebe kein einheitliches Vorgehen etwa zur Maskenpflicht in Bus und Bahn, sagte eine Sprecherin des sachsen-anhaltischen Sozialministeriums nach den Beratungen. Die meisten Länder wollten die Maskenpflicht im ÖPNV bis Jahresende verlängern, einige darüber hinaus. Zum Teil solle aus der Pflicht eine Empfehlung werden.

Lauterbach und RKI wollen Regeln beibehalten

In der Beratung hätten sich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, für die Beibehaltung der Isolationsregeln und der Maskenpflicht ausgesprochen, sagte die Sprecherin weiter. Sie würden eine steigende Zahl von Neuinfektionen erwarten und hätten auf die hohe Sterblichkeit vor allem bei älteren Menschen hingewiesen. Das RKI sehe keinen Grund, die bisherigen Empfehlungen zur Isolation zu ändern.

Mittlerweile haben Baden-Württemberg, Bayern, Schleswig-Holstein, Hessen und Rheinland-Pfalz die Isolationspflicht von mindestens fünf Tagen für positiv Getestete aufgehoben, die das RKI nach wie vor empfiehlt. Zum weiteren Vorgehen bei der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen des Nahverkehrs wurde den Angaben zufolge ebenfalls keine einheitliche Linie beschlossen.

Gesundheitsminister Lucha weiterhin für Maskenpflicht im ÖPNV

Zuvor hatte Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) betont, dass er an der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen vorerst festhalten will. Die Maske sei das, was schützt, sagte Lucha vor den Bund-Länder-Beratungen im SWR. Lucha plädierte für ein Vorgehen mit Augenmaß. Bei einer Entscheidung für oder gegen eine Maskenpflicht sei die jeweilige Corona-Lage maßgebend: "Es gilt immer: Jede Maßnahme muss angemessen sein."

Auch Kontrollen der derzeit geltenden Maskenpflicht seien jederzeit möglich, erklärte der Grünen-Politiker. Das sei wie im Straßenverkehr. Dort würde auch nicht jede Minute kontrolliert, aber ab und zu stehe am Straßenrand ein Blitzer.

FDP hinterfragt Verhältnismäßigkeit

Ganz anders sieht das der verkehrspolitische Sprecher der FDP-Landtagsfraktion, Christian Jung. FFP2-Masken seien zweifelsfrei sinnvoll, teilte er mit. Dennoch müsse es jetzt mit der staatlichen Pflicht in Bus und Bahn vorbei sein. "Derartige Zwangsvorschriften müssen stets verhältnismäßig und erforderlich sein. Beides sehe ich nicht mehr als gegeben an", so Jung.

Der gesundheitspolitische Sprecher der AfD-Landtagsfraktion, Bernhard Eisenhut, bezeichnete Luchas Äußerungen als "Willkürbotschaft". Die Maskenpflicht im Nahverkehr sei "absurd". In Innenräumen wie Kinos, Kneipen oder Supermärkten brauche man schließlich auch keine Maske mehr, argumentierte Eisenhut.

Unterschiedliche Regeln für den Fern- und Nahverkehr

Auch der Geschäftsführer des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) Baden-Württemberg, Ulrich Weber, findet die Maskenpflicht im Nahverkehr "nicht mehr verhältnismäßig". Die Landesregierung wälze die Verantwortung auf den Nahverkehr ab, sagte Weber der Deutschen Presse-Agentur.

Ein weiteres Problem ist laut Weber, dass in Fern- und Nahverkehr unterschiedliche Regeln gelten. Im Fernverkehr, für den der Bund zuständig sei, müsse man FFP2-Masken tragen, im Nahverkehr reiche in Baden-Württemberg eine medizinische Maske.

Zahl der Leute ohne Maske im ÖPNV steigt

Aber inwieweit halten sich die Fahrgäste noch an die Regel? Der Karlsruher Verkehrsverbund berichtet von zunehmenden Verstößen gegen die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen. "Die Zahl der Fahrgäste, die Masken nicht mehr trägt oder nicht weiß, dass die Maskenpflicht noch gilt, weil sie es aus dem Supermarkt nicht mehr gewohnt ist, ist gestiegen", sagte ein Sprecher.

Nach Berichten der Kontrolleure im Verbund hielten sich noch rund 90 Prozent der Fahrgäste an die Maskenpflicht, berichtete er. Zu Beginn der Pandemie seien es mehr gewesen.

"Ein Teil der Leute trägt keine Masken mehr, andere werden womöglich noch aggressiv", sagte VDV-Geschäftsführer Weber. "Je jünger das Publikum, je später die Abendstunden, desto weniger werden Masken getragen."

Maskenpflicht: Verkehrsminister auch nicht einig

Bereits unter den Verkehrsministerinnen und -minister hatte es zuletzt zur Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) keine einheitliche Linie gegeben. Einige Länder wollten die Pflicht bereits zum 1. Januar abschaffen, andere angesichts der weiter angespannten Lage in der Coronavirus-Pandemie erst nach dem Winter.